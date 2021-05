Van der Gijp over Feyenoord-trainer Advocaat: 'Als Dickie bij Zenit zat, dan had hij Berghuis er al lang uitgegooid'

"Ik geloof niet direct dat Feyenoord, dat in een moeilijke fase zit, in een week tijd ander voetbal kan spelen waarbij je op het puntje van je stoel zit. Daar geloof ik niet zo in. Het wordt misschien geen waanzinnig leuke of goede wedstrijd, maar Feyenoord-Sparta wordt geinig om naar te kijken", denkt de voetbalanalist.

Kijk hieronder naar het interview met Veronica Inside-analist René van der Gijp. De tekst gaat verder onder de video:

De voormalig speler van Sparta is enthousiast over de prestaties van zijn oude club. "Het is razend knap!", zegt Van der Gijp. "Maar dat is ieder jaar. Sparta zou eigenlijk een soort Heracles Almelo moeten worden." Volgens Van der Gijp is Heracles namelijk een club die weinig in de problemen komt. Maar hij benadrukt ook dat Sparta het door trainer Henk Fraser de zaakjes goed voor elkaar heeft.

Van der Gijp denkt dat Feyenoord wel te sterk zal zijn voor Sparta. "Dat lukt nog wel, op z'n Dickies. Even terugzakken. Ja, toch?"

'Door intern gezeik klad erin gekomen bij Feyenoord'

Dat is bij Feyenoord wel anders, merkt Van der Gijp op. "Volgend jaar is de club in handen van Mark Koevermans, Arne Slot en Frank Arnesen. Alle drie hebben nergens iets neergezet waarbij je denkt: dat is in goede handen. Ik zou niet uitkijken naar volgend jaar, als je kijkt naar de moeilijke situatie waar Feyenoord nu in zit."

Van der Gijp denkt dat trainer Dick Advocaat het maximale uit Feyenoord heeft gehaald. "Door intern gezeik is de klad erin gekomen", zegt Van der Gijp. Hij haalt aanvoerder Steven Berghuis aan. "Als Dickie bij Zenit Sint-Petersburg met Berghuis had gewerkt, dan had hij Berghuis er na zes maanden uit getrapt. Nu kan dat niet. Berghuis is momenteel de beste speler."

Advocaat heeft volgens Van der Gijp niet alleen gedoe met Berghuis. "Het lullige is dat Advocaat dit met meerdere mensen heeft: Nicolai Jørgensen en Arnesen. Hij kan hen bij wijze van spreken niet meer luchten of zien."

Songfestival

Wat als Feyenoord geen Europees voetbal haalt, mocht de club toch Sparta verslaan? Van der Gijp sluit niet uit dat het Eurovisie Songfestival nog roet in het eten kan gooien. "Dan krijg je een 0-3 nederlaag, omdat het Songfestival bezig is. Zie je hem al tien jaar later in het bejaardentehuis zitten? Dat Advocaat moet uitleggen waarom hij met Feyenoord geen Europees voetbal heeft gehaald? Dat is ook een droevig einde", buldert Van der Gijp.

Volgens Van der Gijp heeft Advocaat niet door hoeveel mensen bij het Songfestival in Rotterdam Ahoy bezig zijn. "Hij denkt dat dit allemaal in 24 uur is opgezet", lacht hij.