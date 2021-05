Feyenoord-verdediger Eric Botteghin: ‘We waren scherp en gretig’

De Braziliaan blikt dus met een goed gevoel terug op de wedstrijd tegen Sparta. “Vooral in de eerste helft hebben we het goed gedaan. We waren gretig en scherp en geduldig aan de bal. In de tweede helft was het wat minder, maar we hebben volwassen gespeeld. Er stond vandaag een goed team op het veld en hopelijk zaterdag ook.”

Volgens de verdediger is de wedstrijd tegen FC Utrecht een kans om toch nog wat van het seizoen te maken. “We weten dat we geen goed seizoen hebben gehad. We moeten nog één keer alles geven om Europees voetbal te halen.”

De kans is groot dat de Braziliaan zaterdag zijn laatste wedstrijd voor Feyenoord speelt. Waar hij volgend jaar voetbalt, weet hij nog niet. “Het hoeft niet per se in Brazilië te zijn. Ik sta open voor een club.” Ook gaat hij in op de vraag of toch Feyenoord nog een optie is. “Daar heb ik nog niet aan gedacht. De club heeft nog niets gezegd, maar ik ook niet."

Kijk hieronder naar het volledige interview met Feyenoord-verdediger Eric Botteghin na afloop van de derby tegen Sparta (2-0):