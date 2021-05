Podcast Feyenoord: 'Overwinning op Sparta laat zien dat er veel meer in had gezeten'

Feyenoord is nog één overwinning verwijderd van de Europa Conference League nadat er midweeks een 2-0 winst werd geboekt op Sparta. Een overwinning die zorgde voor opluchting en volgens Justin Kevenaar, Sinclair Bischop en Ruud van Os ook een bevestiging dat er dit seizoen veel meer in had gezeten.

"Ik heb woensdag heel veel mensen gesproken die dit seizoen hebben gezegd dat het maximale eruit wordt gehaald", begint Ruud van Os. "Ik snap dat je niet heel het seizoen zo kan spelen, maar al speel je driekwart van het seizoen zo geconcentreerd als woensdagavond. Dan had je met twee vingers in de neus vierde geworden. Ze moeten zichzelf echt achter de oren krabben dat het zover is gekomen."

Utrecht in de finale

Dankzij de overwinning wacht nu nog één wedstrijd tegen FC Utrecht, dat op het moment van opnemen er nog alles aan doet om de wedstrijd alsnog op zaterdag plaats te laten vinden. "Eerder dit seizoen hadden ze natuurlijk veel moeite met Utrecht, alleen toen waren er veel personele problemen", zegt Sinclair Bischop. "Ik ben wel benieuwd hoe Advocaat dit team gaat bestrijden, met de snelheid van Kerk voorin en de scorende middenvelders die veel naar voren schuiven."

En als Feyenoord - of het nou op zaterdag op zondag is - van FC Utrecht wint, willen de heren zeker niet spreken over een alsnog geslaagd seizoen. "Dat gaat denk ik ook niemand zeggen bij Feyenoord, want dan leg je de lat nog lager", verklaart Van Os, terwijl Bischop toevoegt. "In de winterstop deed je nog mee om de bovenste plekken, dus uiteindelijk kan je alleen maar concluderen dat Feyenoord een ontzettend slecht tweede halfjaar heeft gehad, of ze nu winnen of niet."

