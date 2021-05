Tyrell Malacia over ontwikkeling bij Feyenoord: ‘Veel geleerd van de tijd dat ik geblesseerd was’

“Als je vijfde wordt kan je natuurlijk niet spreken van een goed seizoen,” zegt Malacia. “Maar in de play-offs was dit het meeste wat we nog konden behalen en dat hebben we gedaan. Maar ik kan niet zeggen dat ik heel erg tevreden ben.”

Het was niet alleen voor Feyenoord als geheel een lastig jaar, maar ook voor Malacia als individu. Hij kende veel blessureleed. “Het was daardoor een lang jaar. Ik zou er zes maanden uit liggen maar was na vier alweer terug. Daarna heb ik bijna alles gespeeld. Maar in die periode heb ik veel geleerd. Hoe ik moet omgaan met zo’n grote blessure. Snel schakelen en volwassen zijn om weer topfit te worden. Het was mentaal echt zwaar, maar ik heb heel veel in mijzelf geïnvesteerd. Fysiek en qua beelden bekijken van mijzelf.”

Aan het einde van dit seizoen was hij noodgedwongen zelfs rechtsback. Dat is even aanpassen. “Het was uit nood en de makkelijkste oplossing voor de trainer. Als ik de club en het team er mee kan helpen, tuurlijk. Het is wel dat ik verdedigend anders moet staan maar verder maakt het niet echt een verschil.”