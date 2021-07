Bryan Linssen voelt zich goed bij nieuwe speelstijl: 'Ik ben een driftkikker en dat jagen vind ik lekker'

Slot maakt voorlopig een goede indruk op Linssen. "Het is heel duidelijk wat hij wil en wat hij van ons vraagt. Hij is sterk in het tactische gedeelte en daarnaast een relaxte man." In gesprek met Rijnmond op het trainingskamp in Oostenrijk bespreekt hij de verschillen met het voetbal onder Advocaat. "We jagen sneller en zetten veel druk. Vorig jaar gingen we uit van compact spelen. Nu is het andersom."

Linssen is aan zijn tweede seizoen bij de Rotterdammers begonnen. Over zijn eerste jaar is hij niet volledig tevreden. "De tweede helft van het seizoen was redelijk en ben ik belangrijk geweest. Maar ik wil veel meer. Ik wil belangrijker zijn met meer aandeel in doelpunten. Qua speelminuten heb ik niets te klagen, ik heb bijna alles gespeeld."

Een verzachtende omstandigheid voor de Limburger is dat hij bij Feyenoord vaak niet werd opgesteld op zijn vertrouwde positie links voorin. "Zelf gebruik ik dat niet als verdediging of excuus, maar ideaal was het niet. Ik ben op meerdere posities inzetbaar en dat kan een voordeel zijn. Maar ook een nadeel. Het is elke keer even zoeken en linksbuiten spelen is meer een automatisme."

Overstap naar Feyenoord

Een stap naar Feyenoord wil weleens lastig zijn voor eredivisiespelers, maar Linssen had weinig moeite zich aan te passen. "Natuurlijk ligt het tempo en het trainingsniveau hoger. En er is bij Feyenoord meer druk. Maar vorig jaar waren er geen fans bij wedstrijden en trainingen en stond er niemand bij de poort. Dan is de druk voor je gevoel ook minder."

De aanvaller geniet ervan dat er weer wat supporters bij de wedstrijden kunnen zijn. "Tegen AEK Athene waren er tweeduizend fans bij een trainingsveld. Dat was al heerlijk!"

Bekijk hier het hele gesprek met Bryan Linssen