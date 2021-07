Supporters vertellen over hun unieke reizen richting Kosovo voor Feyenoord

Een groep supporters had een reis met ondersteuning van de supportersvereniging. Zij vlogen, via Wenen, naar Podgorica in Montenegro. Vanuit daar moesten ze nog ruim vijf uur verder rijden met een gezamenlijke bus richting Pristina.

Meerdere dagen zijn sommigen van de Feyenoorders onderweg geweest, maar op de wedstrijddag zijn ze er allemaal. Ruim honderd supporters. Een aantal van hen verzamelt zich bij de lokale pub om ervaringen te delen. Één van hen is liftend door Kroatië richting Kosovo gekomen.

Stuk voor stuk hebben ze úren over hun reis gedaan. Om de wedstrijd mogelijk in de kroeg op grote schermen te kijken. Want in het stadion zijn officieel geen uitsupporters welkom. Feyenoord volgen in het buitenland, je moet er wat voor over hebben.