Feyenoord heeft gewenste verdediger binnen: Gernot Trauner tekent meerjarig contract in De Kuip

Gernot Trauner in duel met Owen Wijndal van AZ | Foto: Orange Pictures

De komst van Gernot Trauner naar Feyenoord is rond. Dat melden bronnen binnen de club vrijdag aan Rijnmond. De 29-jarige verdediger en Oostenrijks international tekent een meerjarig contract in De Kuip en staat waarschijnlijk maandag al op het trainingsveld.

Feyenoord betaalt in ieder geval een miljoen aan het Oostenrijkse LASK Linz, maar dat bedrag kan door bonussen nog oplopen.

De Rotterdammers waren hard op zoek naar versterking centraal achterin, waar op dit moment alleen Marcos Senesi meer dan tien wedstrijden op het hoogste niveau heeft gespeeld. Na afgelopen seizoen namen onder anderen Eric Botteghin en Uros Spajic afscheid van Feyenoord.

Trauner werd afgelopen jaar verkozen tot Voetballer van het Jaar in Oostenrijk en speelde tot nu toe vijf interlands. Omdat hij in clubverband louter voor LASK en Ried speelde had hij nu zijn zinnen gezet op een buitenlands avontuur.