Historische dag voor de Feyenoord Vrouwen: eerste wedstrijd in de clubgeschiedenis wordt direct gewonnen

De kansen waren schaars bij Standard-Feyenoord. Pas in de tiende minuut van het tweede gedeelte kreeg Feyenoord tegen de Belgen een goede mogelijkheid. Kim Hendriks haalde met rechts uit in de korte hoek, maar de doelman van Standard redde op dat schot. Aan het einde van het tweede gedeelte miste Feyenoord de grootste kans. Op aangeven van Pia Rijsdijk schoot Sophie Cobussen over. Standard was nauwelijks gevaarlijk. De Belgische formatie creëerde pas in het derde gedeelte de eerste kans.

Uiteindelijk zou Feyenoord toch als winnaar van het veld stappen. Uit een laag voorzet van Cobussen schoot July Schneijderberg drie minuten voor tijd behalve de 1-0 ook zichzelf in de boeken als de eerste vrouwelijke doelpuntenmaker ooit voor Feyenoord.

Ander publiek

Feyenoord had al een aantal jaar een damesafdeling, maar dat was een belofteploeg. Voor het komende seizoen heeft de Rotterdamse club voor het eerst een vrouwenploeg op het hoogste niveau van Nederland. Feyenoord begint op zondag 29 augustus in de Eredivisie Vrouwen met een uitwedstrijd bij ADO Den Haag. In de tweede speelronde, op vrijdag 3 september, ontvangen de Rotterdamse dames sc Heerenveen. Dan hoopt Feyenoord tussen de vijfhonderd en duizend toeschouwers te ontvangen. Feyenoord mikt op een ander publiek dan dat naar het mannenteam gaat: gezinnen en jonge meisjes.

Momenteel werkt Feyenoord met een begroting tussen 400 en 500 duizend euro. De bedoeling is dat die in de komende drie jaar zal worden verdrievoudigd. Na dit seizoen is er een constructie mogelijk, waarbij EuroParcs niet meer de sponsor van de vrouwenafdeling is. Een externe, nieuwe sponsor kan dan de hoofdsponsor worden.