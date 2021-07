Trauner kan er meteen staan bij Feyenoord: 'Maar ook goed om eerst het team te leren kennen'

"Ik heb de afgelopen week weinig getraind, dus het was fijn om weer op het veld te staan", vervolgt de 29-jarige verdediger uit Oostenrijk. "Ik heb al gezien wat voor individuele kwaliteit we hier in huis hebben, dus ik denk dat het een heel mooi seizoen voor ons kan worden."

Trauner komt van het Oostenrijkse LASK Linz en benadrukt dat de speelstijl van Feyenoord-trainer Arne Slot hem goed ligt. "Ze willen met hoge druk spelen. Ik houd van de speelstijl, met hier natuurlijk meer balbezit volgens de Hollandse school. Dat ligt mij ook. Ik verheug me erop."

"Ik probeer hoog te verdedigen en mijn ploeggenoten te coachen, maar ook veel kopduels in te gaan. Wel fair uiteraard. Ik kan het team helpen, ik hoop dat ze me snel in de groep opnemen. De trainer verwacht ook van mij dat ik de jonge spelers help op het veld."

Gek van voetbal

Voor Trauner is de wereld van Feyenoord en Rotterdam een compleet andere als die in Oostenrijk. "De mensen zijn hier gek van voetbal, je ziet ze door de stad lopen met Feyenoord-shirts. Dat is een compleet andere wereld als Oostenrijk, waar mensen niet op die manier bezig zijn met voetbal. Dat is me hier wel goed bevallen."

Wanneer Trauner zijn debuut maakt in het shirt van Feyenoord, is nog niet duidelijk. Komende donderdag is hij niet speelgerechtigd in de tweede ontmoeting met FC Drita, in de tweede voorronde van de Conference League. "Ik ben fit en kan er meteen staan, we hebben in Oostenrijk ook al 3-4 weken voorbereiding gehad. Maar het is denk ik ook goed om eerst even een weekje te trainen en het team te leren kennen voor ik daadwerkelijk op het veld sta."

Bekijk hieronder het hele interview met Gernot Trauner.