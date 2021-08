Podcast Feyenoord: 'Alle aanwinsten zijn een verrijking, Trauner is een beest met gevoel'

Feyenoord toonde zich donderdagavond tegen FC Luzern van zijn goede kant. De mannen van de Podcast Feyenoord zijn vooral te spreken over de nieuwelingen binnen de selectie van Feyenoord. "Alle aanwinsten zijn een verrijking", is de conclusie.

In onze podcast praten Dennis van Eersel, Sinclair Bischop en Casper Sikkema daags na de 0-3 tegen FC Luzern. "Guus Til en Alireza Jahanbakhsh hebben hun waarde. Ook Marcus Pedersen vond ik tegen Luzern een behoorlijke wedstrijd spelen. Dat was vorig seizoen wel anders. Met Mark Diemers, João Teixeira, Uros Spajic, Christian Conteh.. En zo kan ik nog wel even doorgaan. Dat waren geen versterkingen. Dat is de grote winst dit seizoen. Het is slechts één wedstrijd, maar er is een team aan het ontstaan", klinkt het.

De heren zijn het er over eens dat Gernot Trauner tegen Luzern een uitstekende eerste indruk heeft gemaakt. "Trauner is een beest met gevoel. En dat is wel uniek. Hij trapt een tegenstander als het nodig is onderuit. En hij oogt ook als een scheikundeleraar. Als je hem tegen Luzern zag, gaat Feyenoord daar veel plezier aan beleven. Hij had een goede inspeelpass. Het is nog pril, maar wij zijn enthousiast."

Verder bespreken de heren of Feyenoord klaar is voor de competitiestart, of de selectie op orde is en hoe de speelwijze van Arne Slot tot nu toe zichtbaar is.

