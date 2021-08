Podcast Feyenoord: 'Genieten van de frisheid en spelvreugde in De Kuip'

"Dat publiek kan er eindelijk weer bij zijn in het stadion en zij zien ook dat er aan iets nieuws wordt gebouwd. Er is veel frisse energie nu bij Feyenoord," zegt Ruud van Os in onze nieuwste Podcast Feyenoord. Ook onze Feyenoord-watchers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel zijn positief over de voorbereiding onder leiding van de nieuwe trainer Arne Slot.

"Er is weer spelvreugde en mensen zijn positief," vertelt Sinclair. "Alle nieuwkomers lijken aanwinsten te zijn, ik vond Pedersen de laatste twee wedstrijden een goede indruk maken. Net als Trauner, Jahanbakhsh en Til. Er is iets aan het ontstaan." Van Eersel is nog waakzaam, omdat het een lang seizoen wordt. "Ik geniet hier heel erg van en hopelijk zijn de resultaten in de eerste weken meteen goed om deze positiviteit vast te houden. Ik hoop wel dat er als er een keer een zeperd is - en dat zal vanzelf ook een keer gebeuren - alles niet meteen weer omslaat. Ik lees soms mensen die na een mindere beurt zeggen dat Feyenoord zich maar moet richten op een tussenjaar, neerleggen bij plek 6/7. Dat vind ik zo overdreven."

