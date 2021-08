Zo beleven drie buitenlandse supporters hun liefde voor Feyenoord: 'Díérrekíé Kuyt, olé olé!'

Het is afgelopen maandagmorgen lokale tijd wanneer ik contact opneem met Argentinië, waar de 41-jarige Ignacio Ostertag vandaan komt. In het dagelijks leven is hij advocaat, maar in het weekend verandert Ignacio in een gepassioneerde commentator. Je zou hem kunnen kennen als El Bombástico, de naam die hij gebruikt op zijn Twitter- en Instagram-pagina. Op zijn accounts plaatst hij Feyenoord-filmpjes met zijn commentaar. Zoals je het mag verwachten van een Spaanstalige verslaggever gaat dat gepaard met lange uithalen en veel enthousiasme.

De tekst gaat verder onder de tweet:

Ignacio vraagt of we het interview een dag kunnen verplaatsen. Zijn keel doet namelijk nog zeer van een dag eerder. Hij heeft namelijk Feyenoord (weer eens) naar een overwinning geschreeuwd. Atletico Madrid werd met 2-1 verslagen. Wanneer ik hem vertel dat het een uitgeschreven interview is, begint hij niet veel later een ode te brengen aan Jószef Kiprich. "What a player! Jóóóóóószef! Jóóóóóószef! And El Loco John de Wolf", schreeuwt Ostertag het uit. "Díérrekíé Kuyt, olé olé!"

Gebroken oogkas

Ignacio's liefde voor Feyenoord ontstond in 1993, het jaar waarin Feyenoord onder leiding van trainer Willem van Hanegem - Ignacio's favoriete Feyenoorder aller tijden - de kampioenswedstrijd speelt tegen FC Groningen. Ignacio zag op tv de Rotterdammers winnen, waarna de titel een feit was. "Ik werd verliefd op de kleuren, het stadion en de mensen. En dan zit je er aan vast, want een vriendin kan je dumpen, maar een club kan je dat niet aandoen. Feyenoord is mijn liefde en mijn leven!"

Feyenoord beheerst het leven van Ignacio. Het supportersjargon heeft hij zich ook eigen gemaakt. PSV staat bij hem bekend als 'de Lampies', terwijl aartsrivaal Ajax bij het netnummer van Amsterdam wordt genoemd. Voor Ignacio voelt Feyenoord als een familie. In Argentinië zijn er weinig mensen die begrip hebben voor de liefde voor Feyenoord. "De mensen hier vinden dat je voor een lokale club moet zijn. Ze vinden het wel leuk dat ik commentaar geef bij wedstrijden." Maar met Feyenoord hebben de Argentijnen niks, zegt Ignacio. De meeste mensen die naar zijn filmpjes op social media kijken, zijn volgens hem Nederlanders.

Ignacio in 2014 tijdens een wedstrijdverslag in een Feyenoord-shirt | Foto: Ignacio Ostertag

Zijn favoriete Feyenoord-moment maakte Ignacio alleen niet live mee: de gewonnen UEFA Cup-finale op 8 mei 2002. "Ineens werd het duel met Borussia Dortmund niet uitgezonden", reageert hij verbaasd. "Ook was het internet toentertijd nog zwak. Dus was het lastig om de wedstrijd te volgen. Maar toen ik hoorde dat Feyenoord de UEFA Cup had gewonnen, was ik heel erg blij", blikt Ignacio terug. Zijn vreugde-explosie bleef niet zonder gevolgen. "Tijdens het juichen sloeg ik per ongeluk met mijn vuist in het rechteroog van mijn broer. Zijn oogkas was daardoor gebroken. Hij wist niet wat 'ie moest zeggen", lacht hij.

De supporters zijn volgens Ignacio het belangrijkste bij Feyenoord. "Niet de spelers. Dat is een denkfout die vaak wordt gemaakt. Het zijn de supporters die Feyenoord maken."

'Feyenoord vroeg mij naar Senesi'

In de loop der jaren heeft Ignacio een aantal landgenoten in De Kuip voorbij zien komen: Patricio Graff, Tati Montoya en Pablo Sánchez bijvoorbeeld. De bekendste Argentijn in het Feyenoord-shirt was natuurlijk Julio Ricardo Cruz. "Het is moeilijk om met hen in contact te komen", vertelt Ignacio. "Zeker als je een ster bent, zoals Cruz."

Feyenoord weet Ignacio wél te vinden. Zo heeft hij een belangrijk aandeel gehad in de transfer van Marcos Senesi naar Rotterdam. "Feyenoord vroeg naar mijn mening over hem. De club wilde meer informatie over zijn familie en zijn leven weten. Ook was Feyenoord benieuwd of Senesi goed genoeg was voor ons", vertelt Ignacio. Als dank kreeg hij niet alleen van Senesi een (gedragen) wedstrijdshirt met een boodschap erop, maar ook een shirt met daarop handtekeningen van de rest van de selectie. Twee shirtjes dus, waar Ignacio heel erg trots op is.

Ignacio met zijn Feyenoord-shirt met handtekeningen erop | Foto: Ignacio Ostertag

Het zijn twee van zijn vele 'Feyenoord-relikwieën'. In zijn werkkamer hangen allerlei ingelijste Feyenoord-foto's. Om nog maar te zwijgen over allerlei andere spulletjes: munten, speldjes en stickers. Zelfs het neonlicht in de kamer is rood.

'Alsof ik mijn vrienden zag'

Slechts één keer zag Ignacio zijn Feyenoord-helden in levende lijve. In 1997 kwam de selectie voor een oefenstage naar Argentinië. Uiteraard was Ignacio erbij. Samen met zijn vader ging hij naar de Rotterdammers kijken. "Alsof ik mijn vrienden zag", zegt Ignacio over dat moment.

Ignacio in 1997 met toenmalig Feyenoord-speler Henk Fraser | Foto: Ignacio Ostertag

Van een bezoek aan De Kuip kwam het tot nu toe nog niet. Ignacio heeft het geld niet om even naar Rotterdam over te vliegen voor een wedstrijd van Feyenoord. "Maar mijn droom is eigenlijk om de Feyenoord-mensen te ontmoeten. De Feyenoord-familie", bevestigt hij. Dat moment wil Ignacio met heel zijn familie beleven. "Als dat gebeurt, dan zal het de grootste dag van mijn leven zijn."

Ignacio op de foto tussen Jean-Paul van Gastel en Bernard Schuiteman | Foto: Ignacio Ostertag

Ignacio is inmiddels een fenomeen op het internet. Met zijn filmpjes, waarop hij gepassioneerd commentaar geeft, gaat Ignacio geregeld viral. "Het is een passie en een liefde. Ik ben heel dankbaar om dit te doen. Supporters kennen me, dat is geweldig!" Zijn droom? "Ik zou graag bij Radio Rijnmond willen werken! Maar de Nederlandse taal vind ik erg lastig."

Dirk Kuyt-tatoeage

In de Noord-Ierse hoofdstad Belfast zit het hoofdkwartier van misschien wel de grootste supporterswebsite van Feyenoord in het Pools: Feyenoord24.net. Daar woont en werkt Damian Maszycki, een hartstochtelijke Poolse Feyenoord-supporter. In zijn vrije tijd neemt Damian maar graag de tijd om over zijn favoriete club te schrijven. Daarover straks meer.

"Kijk eens", zegt Damian, wanneer hij op staat van zijn stoel en zijn broekspijp optrekt. De Pool laat via een videoverbinding een grote tatoeage op zijn rechterbeen zien, waarop zijn Feyenoord-held Dirk Kuyt de kampioensschaal van het seizoen 2016/2017 omhoog haalt. Op zijn linkerarm staat de clubnaam in grote letters. Bij Damian hoef je niet te twijfelen aan zijn clubvoorkeur. Een favoriete Poolse club heeft Damian nooit gehad.

Damian met zijn Dirk Kuyt-tatoeage bij een foto van zijn Feyenoord-held | Foto: Damian Maszycki

De vonk sloeg over na het op tv zien van de UEFA Cup-finale van het seizoen 2001/2002 tegen Borussia Dortmund. Damian werd verliefd op Feyenoord en die liefde kan hij niet loslaten. Dat komt ook door de Polen die bij Feyenoord speelden: Jerzy Dudek, Ebi Smolarek en Tomasz Rzasa bijvoorbeeld. Ook Michael Janota, die hij nog van school kent. "Wanneer ik die spelers, het stadion en de fans zie, dan voel ik alleen maar liefde. Eén wedstrijd en één video hebben ervoor gezorgd dat ik voor deze club geworden."

Damian heeft de Poolse oud-Feyenoorders ook ontmoet. "Maar ook zij vragen zich af waarom ik eigenlijk voor Feyenoord ben", lacht hij. "Ik weet dat het gek is, een Pool die in Noord-Ierland woont en die voor Feyenoord is."

Taalbarrière

In 2008 begon Damian met zijn website Feyenoord24.net, waarop hij over zijn favoriete voetbalclub schrijft. "Rondom de wedstrijd tegen Lech Poznan in 2008, in de UEFA Cup, kwamen veel oud-Poolse voetballers van Feyenoord in het nieuws. Daarom begon ik een fansite", blikt Damian terug. "Ik vond het leuk om naar interviews met spelers te luisteren en naar wedstrijden te kijken. Ook vind ik het leuk om journalisten te volgen."

Toen Damian dertien jaar geleden de website begon, had hij nog wel veel moeite met de Nederlandse taal. Pas na vier à vijf jaar kon hij de taal beter begrijpen. Het Nederlands vindt de Pool echter nog altijd moeilijk om te spreken. "Maar ik heb ook vrienden in Rotterdam die me helpen met vertalen. Nu begrijp ik het Nederlands. Elk interview of persconferentie volg ik." Het nieuws haalt hij van FR12 en Rijnmond, websites die voor Damian het makkelijkst te begrijpen zijn.

Damian staat met Feyenoord op en gaat ermee naar bed. Er ontgaat hem niets. Ook zijn directe omgeving ontsnapt niet aan zijn passie voor Feyenoord. Damian gaat met zijn verloofde elke vakantie naar Rotterdam. Ook zij is met het Feyenoord-virus besmet.

De Poolse Feyenoord-fan in De Kuip | Foto: Damian Maszycki

Feyenoord is in Polen niet zo groot als bijvoorbeeld de Europese topclub Real Madrid. "Maar ik ben heel trots dat ik deze website beheer", zegt Damian, die met de naam Feyenoord Polska ook een account op Twitter heeft. "Ik heb niet veel moeite met het feit dat weinig mensen op de website komen, maar ik doe het voor dat kleine gedeelte dat het Feyenoord-nieuws wél wil volgen." Volgens Damian zijn er honderden Poolse fans die voor Feyenoord zijn.

'Ik wil in contact komen met Feyenoord'

Damian is niet van plan om met zijn Poolse website over Feyenoord te stoppen. Hij doet bijna alles in zijn eentje. "Mijn baas snapt ook mijn passie. Hij begrijpt ook waarom ik voor Feyenoord ben, want hij support een lokale club", legt Damian uit, die in een wasserette werkt. Lachend: "Ik kom geen tijd te kort, hoor!"

Inmiddels draait Feyenoord24.net al dertien jaar op volle toeren, maar hij wil meer. "Ik wil met Feyenoord in contact komen", zegt Damian. "Ik heb veel mails en brieven naar de club gestuurd, maar ik heb nooit antwoord gehad. Ik snap niet waarom. Misschien dat ze fansites niet leuk vinden." Damian hoopt dat hij kan samenwerken met de officiële website van Feyenoord. Dát is zijn droom.

'Op pad met zeven duizenden vrienden'

Op Twitter kunnen sinds juli 2014 de Franstaligen ook terecht voor het laatste Feyenoord-nieuws en de scherpste opinies. De tweets komen van de hand van de 29-jarige Erwan uit Frankrijk. De Parijzenaar, die inmiddels in Bretagne woont, is seizoenkaarthouder op vak RR en komt zo vaak mogelijk naar De Kuip.

Ook Erwan werd verliefd op Feyenoord na de gewonnen UEFA Cup-finale tegen Borussia Dortmund. Zo genoot hij van de vrije trap van Pierre van Hooijdonk. "Ik vond het super. Toen zei ik tegen mijn moeder dat Feyenoord mijn club was", lacht de Fransman.

Erwan groeide in Parijs vlakbij de Parc de Princes op, het stadion van de Franse topclub Paris Saint Germain. Samen met zijn vader ging hij wel eens naar wedstrijden van PSG. "Maar wedstrijden van Feyenoord zijn toch anders", vindt Erwan. "Net als de supporters, de historie en de cultuur van de club."

Tijdens zijn schooltijd was Erwan de enige die een passie voor Feyenoord had. "Ik ging toen steeds vaker naar wedstrijden van Feyenoord toe. Daar ontmoette ik ook vrienden. Feyenoord is voor mij een grote familie. De club betekent voor mij kameraadschap en broederschap. Feyenoord is een echte volksclub", zegt Erwan. "Toen ik naar de uitwedstrijd bij Manchester United in de Europa League ging, vertelde ik aan moeder dat ik met 7 duizend vrienden op pad ging."

Erwan met zijn Feyenoord-vrienden tijdens een trip in Glasgow (2019) | Foto: Erwan Kucharski

De tekst gaat verder onder de tweet:

Toen hij nog in Parijs woonde, stond Erwan al om 06:00 uur in de morgen op om met de trein van 08:20 uur van Paris-Nord naar Rotterdam te nemen. Om 11:00 uur arriveerde hij dan op Rotterdam Centraal Station, waarna hij dan de tram naar De Kuip nam. Erwan bleef zelden in Rotterdam slapen. 's Avonds nam hij om 19:00 uur de trein. In bijna drie uur reisde hij dan terug naar Frankrijk. "Maar nu ik in Bretagne woon, duurt het allemaal nog langer", zegt Erwan.

Nederlands leren door Radio Rijnmond

Feyenoord kreeg al op jonge leeftijd vat op de Fransman, maar het was in zijn jeugd lastig om het laatste nieuws en wedstrijdverslagen rondom de Rotterdammers te volgen. Om nog maar te zwijgen over de Nederlandse taal. Maar Erwan zat niet bij de pakken neer en zocht allerlei manieren op om het Feyenoord-nieuws te volgen.

Zo luisterde hij naar NPO Radio 1, maar ook naar Radio Rijnmond. "Maar dat laatste was vroeger nog wel eens een probleem, omdat heel veel mensen via het internet naar jullie luisterden. Daarom viel de stream wel eens uit", verklaart Erwan. "Ik moest dan twee uur van tevoren de livestream van Radio Rijnmond voor het commentaar van Hans van Vliet aanzetten, zodat ik toch Feyenoord kon volgen." Later kwam Talpa op de Franse televisie, waardoor Erwan toch samenvattingen van Feyenoord kon zien. "Maar dankzij Radio Rijnmond kan ik het Nederlands begrijpen."

'Feyenoord zonder fans is geen Feyenoord'

Met Feyenoord France heeft Erwan op Twitter inmiddels 2 duizend volgers. "Ik zag eens iemand op Twitter in het Frans over Feyenoord plaatsen. Met deze persoon kwam ik in contact en leek het me een goed idee om een Franstalig account aan te maken", vertelt Erwan. In Frankrijk zijn er volgens hem niet zoveel Feyenoord-fans. "Maar als ik hier op straat met mijn Feyenoord-shirt loop, dan wil er wel eens iemand stoppen en 'Hup Feyenoord!' naar mij roepen", lacht Erwan.

De meeste mensen die op zijn tweets reageren, zijn Nederlands. Soms wordt Erwan erop aangesproken. Bijvoorbeeld in Rome, toen Feyenoord in de Europa League tegen AS Roma speelde. "Toen waren er zelfs AS Roma-fans die me herkenden. Dat was wel grappig."

Vanwege de pandemie is Erwan al anderhalf jaar niet meer naar een thuiswedstrijd van Feyenoord geweest. Hij heeft vanaf maart 2021 vijf maanden niets over Feyenoord op zijn account geplaatst.

Erwan legt uit dat dit met het coronavirus te maken heeft. "Als ik naar een wedstrijd zonder Feyenoord-publiek moet kijken, dan lukt mij dat niet. Zelfs op de televisie. Het irriteert me. Het afgelopen seizoen heb ik Feyenoord dus niet gevolgd", geeft hij eerlijk toe. Dankzij zijn seizoenkaart heeft Erwan wel het exclusieve groene uit-shirt gekregen. "Maar een Feyenoord zonder fans, dat is geen Feyenoord."

Inmiddels is Erwan weer wat actiever op zijn Twitter-account. "Natuurlijk ga ik door, zelfs als ik wat minder tweets plaats. Ik heb op deze manier contact met een aantal jongens", legt Erwan.

Voorspellingen? 'Met Feyenoord weet je het nooit'

Uiteraard werden de Argentijn, Fransman en Pool gevraagd naar hun verwachtingen voor het komend seizoen bij Feyenoord. De Rotterdammers beginnen met een uitduel in Tilburg met Willem II. Een harde voorspellingen doen Ignacio, Erwan en Damian niet.

Voor het komende seizoen is Ignacio wat gereserveerd. Hij wil dat Feyenoord nog de transfermarkt op gaat. "We hebben echt een spits nodig, een 'battletank'. Maar we kunnen ook wel een centrale verdediger gebruiken", zegt de Argentijn.

Damian hoopt op een goed jaar bij Feyenoord onder leiding van trainer Arne Slot. Hij heeft veel vertrouwen in hem. "Ik geniet van het nieuwe elan in de ploeg. De jonge spelers zijn heel belangrijk voor mij. Feyenoord moet het hebben van de jeugd, van Antoni Milambo en Lennard Hartjes bijvoorbeeld. Ook de nieuwe spelers bevallen me", zegt de Pool. "Ik denk dat we in de top drie gaan eindigen."

Een wedstrijd bezoeken zit er vanwege het coronavirus nog niet in voor Damian en zijn verloofde. "Maar ik hoop in de tweede seizoenshelft weer eens naar Feyenoord te gaan."

Damian op de foto met zijn favoriete Feyenoord-speler aller tijden: Dirk Kuyt | Foto: Damian Maszycki

Fransman Erwan laat het ook in het midden wat Feyenoord het komende seizoen gaat doen. "Met Feyenoord weet je het nooit", zegt Erwan. "Maar na de zeges tegen Atletico Madrid en FC Luzern heb ik het gevoel dat het wel een mooi seizoen zou kunnen worden."