Meer dan 2000 personen gevaccineerd op Rotterdamse weekmarkten: proef krijgt na de zomer vervolg

Peeters is tevreden met het aantal prikken dat in korte tijd is gezet

Zo'n 2200 mensen zijn de afgelopen periode op drie verschillende weekmarkten in Rotterdam gevaccineerd. Dat gebeurde op zeven dagen verspreid over meerdere weekenden. Dat vertelt Robin Peeters, hoofd Interne Geneeskunde van het Erasmus MC en initiatiefnemer van de speciale prikcampagne. Hij is verheugd met het aantal prikken dat in korte tijd is gezet.

“Dat is een resultaat waar we zeker tevreden mee zijn”, laat Peeters weten. “We zijn een behoorlijke periode geleden begonnen toen het aantal beschikbare vaccins beperkt was. We hebben ons heel streng gehouden aan bepaalde doelgroepen. De mensen die we geprikt hebben zijn ook echt allemaal kwetsbare patiënten, dus juist de risicogroepen die ook in het ziekenhuis of op de intensive care belanden.”

Toegankelijke informatie

Het doel van de prikactie was om zoveel mogelijk mensen, met name in wijken waarin veel mensen wonen met een migratieachtergrond en sociaaleconomische achterstand, van toegankelijke informatie te voorzien en daarmee de vaccinatiebereidheid te verhogen. Die missie is geslaagd, vindt Peeters. Hij organiseerde de prikcampagne in samenwerking met onder anderen Bünyamin Meral en Mathijs van der Poel, twee Rotterdamse huisartsen.

Maar hoe verloopt zo’n gesprek op de markt nu eigenlijk? “Het wisselt enorm”, vertelt Peeters. “Soms zijn het hele banale vragen die mensen hebben tot vragen die echt gaan over desinformatie. We hebben veel vragen gekregen over chips in vaccins. Dan kunnen wij aangeven dat dat absoluut niet het geval is. Maar er zijn ook mensen die zich vanwege hun eigen ziektegeschiedenis afvragen of zij zich wel kunnen laten vaccineren. Dan vinden ze het gewoon heel prettig om daarover van een dokter uitleg te krijgen.”

Logistieke hordes

De prikken werden gezet op de weekmarkten op het Afrikaanderplein, Grote Visserijplein en Eudokiaplein. Gemiddeld lieten meer dan 300 mensen zich per dag vaccineren. “Sommigen besloten dat ter plekke te laten doen, anderen meldden zich een week later opnieuw bij de kraam. We hadden al snel door dat er erg veel animo voor was”, aldus Peeters.

Naast een gebrek aan goede informatie in de kwetsbare wijken merkte Peeters ook dat er heel veel logistieke hordes waren. “Van mensen die bijvoorbeeld geen geld hadden om een buskaartje te kopen om naar de vaccinatielocatie te gaan, tot mensen die de taal niet machtig waren en zo geen afspraak konden maken. Op de markt kun je dat natuurlijk heel makkelijk opvangen.”

Mensen kunnen op de markten zelf kiezen welk vaccin ze krijgen. Zo was bijvoorbeeld het Jansen-vaccin, waarbij slechts één prik nodig is, bij seizoenarbeiders erg populair. Ook werd er veel geprikt met Pfizer. “We hadden een hele goede samenwerking met de GGD. Die heeft er dan ook voor gezorgd dat de mensen werden opgeroepen voor hun tweede prik.”

Hoe nu verder?

Dat de proef een vervolg krijgt, staat volgens Peeters buiten kijf. “Goede lokale informatievoorzieningen en naar de mensen toe, dat werkt. De GGD Rotterdam is daar ook heel erg mee bezig en wij zullen daar zeker ook een rol in spelen. Dokters die in hun witte jas op de markt staan, dat gaf voor heel veel mensen de doorslag.”

Het kan dus goed zijn dat de artsen binnenkort ook te vinden zijn op weekmarkten elders in de stad of regio. “Absoluut. Dat gebeurt allemaal in samenspraak met de GGD. Die is daar op dit moment heel erg druk mee bezig. Op dit moment zijn we even gestopt met de actie omdat een groot deel van onze collega’s nu op vakantie is, maar we zijn ons druk aan het oriënteren hoe we na de vakantie verder gaan.”