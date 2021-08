Podcast Feyenoord: 'Dit spel moet een blauwdruk worden voor de komende jaren'

In een nieuwe Podcast Feyenoord stelt Sinclair Bischop dat deze speelwijze een blauwdruk moet worden voor hoe Feyenoord vanaf nu moet spelen. "Ook als Slot ooit weer vertrekt moet je hierna een trainer zoeken die deze aanpak heeft. En spelers die scouten die bij deze speelwijze passen. Dan maak je echt stappen als club."

Dennis van Eersel vult aan door te zeggen dat ook Varkenoord moet aansluiten bij die filosofie. "Daar is al mee begonnen. Alle jeugdteams moeten op dezelfde manier gaan spelen, net zoals het eerste dat doet. Om de stap van de jeugd naar het eerste elftal te verkleinen."



Samen met Ruud van Os spreken de mannen uitgebreid over de prestatie tegen Elfsborg, hoeveel lucht de Europese inkomsten geven én kijken ze in het archief van Feyenoord - Go Ahead Eagles, de wedstrijd van komende zondag.

