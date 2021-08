Trauner: 'Mooi dat iedereen positief over mij is, maar de lastige wedstrijden moeten nog komen voor Feyenoord'

Trauner denkt zelfs dat de return tegen Elfsborg wellicht een lastig karwei kan worden. In De Kuip werd het maar liefst 5-0 voor Feyenoord. "Het is nog niet gedaan", zegt Trauner op de persconferentie. "Deze ploeg is in staat om in de beginfase te scoren. Misschien wel twee keer, dus we zullen voorzichtig moeten zijn. Agressief zijn in de openingsfase, waarin zij ongetwijfeld alles zullen geven."

Inmiddels is de kale Oostenrijker niet meer weg te denken uit de basis van Feyenoord en is iedereen lovend. En ook al spreekt Trauner geen woord Nederlands, hij hoort wel de positieve verhalen over hem. "Natuurlijk hoor ik dat iedereen positief over mij is. Dat doet mij ook goed. Maar ik weet ook dat er nog lastigere wedstrijden komen. Daar moeten we als team net zo voor de dag komen als afgelopen weken. Het seizoen is nog lang en ik hoop dat niemand geblesseerd raakt."

Bescheiden

Met Trauner in het veld incasseerde Feyenoord nog geen enkel tegendoelpunt. Zo zelfverzekerd als hij in het veld oogt, zo timide is hij in de perszaal van de Boras Arena. "Ik kan het niet alleen", zegt Trauner bescheiden. "Het is echt een teamprestatie. De aanvallers en middenvelder zetten bijvoorbeeld veel druk. Maar ik heb mij snel aangepast. We hebben veel balbezit. Dat ben ik niet echt gewend, maar het bevalt goed. En we hebben veel kwaliteit in de ploeg, waardoor we bijvoorbeeld op meerdere manieren kunnen opbouwen. We leiden ook maar weinig balverlies en dat maakt het makkelijker voor mij."

Trauner hoorde woensdag dat hij niet in de Oostenrijkse selectie zit voor de wedstrijden tegen Moldavië, Israël en Schotland. "Ik dacht eerlijk gezegd dat ik er misschien wel bij zou zitten, want ik heb goed gespeeld de afgelopen tijd. Dus ik ben wel licht teleurgesteld, maar het blijft de beslissing van de bondscoach. Het enige wat ik kan doen is goed spelen bij Feyenoord."

