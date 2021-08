Cyriel Dessers op huurbasis naar De Kuip, Feyenoord wil ook optie tot koop

Cyriel Dessers eerder dit seizoen in actie voor Racing Genk | Foto: Photonews

Feyenoord gaat zich in de laatste uren van deze transferperiode versterken met Cyriel Dessers. De 26-jarige spits wordt voor de rest van dit seizoen gehuurd van het Belgische Racing Genk, mogelijk met een optie tot koop. Dessers is na Reiss Nelson de tweede aanvallende versterking voor Feyenoord op Deadline Day.

Dessers maakte in Nederland al naam bij NAC (waar hij doorbrak), FC Utrecht en Heracles. In Genk was de spits onder trainer John van den Brom de afgelopen jaren allesbehalve zeker van een basisplaats. Op voorspraak van Feyenoord-trainer Arne Slot komt Dessers nu terug naar de eredivisie.

Bij Feyenoord moet Dessers de concurrentie aangaan met Bryan Linssen en Naoufal Bannis. Eerder deze transferzomer vertrokken Nicolai Jørgensen en Robert Bozenik (huur) uit De Kuip. Technisch directeur Frank Arnesen was daarom op zoek naar een nieuwe spits. Eerder deze dinsdag maakten de Rotterdammers ook de komst van vleugelaanvaller Reiss Nelson wereldkundig.