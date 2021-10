Podcast Feyenoord: 'Geeft heel veel vertrouwen dat ingrepen van Slot vaak werken'

"Ik heb wat data gezien, cijfermatig is het geen verrassing dat Feyenoord veel wedstrijden naar zich toetrekt", begint Van Eersel. "Feyenoord creëert veel meer kansen dan de tegenstander en geeft, zeker in vergelijking met vorig seizoen, veel minder weg. Uiteindelijk is het dan logisch dat Feyenoord ook deze tegen Cambuur naar zich toe trekt. Al zou ik een stuk lekkerder op m'n stoel zitten als ze achterin de boel iets meer dichthouden, zoals in de eerste weken."

"We hebben Feyenoord ook tegen NEC en RKC zien worstelen", vertelt Bischop. "Cambuur is juist een ploeg die wil voetballen. Maar het mooie is dat de trainers elkaar zo goed kennen dat ze daardoor in de gedachten van de ander probeerden te denken. Vandaar dat Jens Toornstra rechts voorin speelde. En in de slotfase zagen we iets dat we onder Slot niet vaak zien. In plaats van de 2-3 voorsprong uitbouwen bracht hij met Lutsharel Geertruida een extra verdediger voor meer defensieve zekerheid."

Vertrouwen

Van Eersel vult aan: "Het geeft mij heel veel vertrouwen dat de ingrepen van Slot vaak werken. PSV-uit was al een meesterzet, en nu gaf Feyenoord na het inbrengen van Geertruida helemaal niets meer weg. Je kunt een filosofie hebben zoals Slot die heeft, maar uiteindelijk is je speelwijze een middel om tot succes te komen. Het moet niet een doel op zich worden. Slot is bereid concessies te doen om tot een resultaat te komen."

"Feyenoord is nog niet op het punt dat het wedstrijden tegen dit soort tegenstanders gemakkelijk wint", vervolgt Van Eersel. "Dan moet je tevreden zijn als er überhaupt gewonnen wordt. En dat gebeurt vaak dit seizoen, alleen thuis tegen RKC niet." Bischop: "Je bent weer schadevrij door de week gekomen. Feyenoord is misschien wel de grote winnaar gezien de nederlagen van PSV en AZ, je grootste concurrenten. Feyenoord en kunstgras is in het verleden geen gelukkige combinatie geweest, maar de eerste heb je nu al gewonnen."

Heel goede seizoensstart

Al met al staat Feyenoord voorlopig vierde in de eredivisie, met slechts drie verliespunten meer dan koploper Ajax. "Dat geeft aan dat het een heel goede seizoensstart is geweest onder de nieuwe trainer", meent Van Eersel. "Tot nu toe mag je qua resultaten best tevreden zijn. Ik vind dat Feyenoord er het maximale aan het uithalen is." Bischop vult aan: "Dit had toch niemand gedacht toen Feyenoord aan dit seizoen begon. Het gaat gewoon super, hier moet elke Feyenoorder tevreden mee zijn."

