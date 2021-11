Podcast Feyenoord: 'Ik zou me als Dessers volledig focussen op rol als pinchhitter'

De opluchting was groot bij Feyenoord, toen Cyriel Dessers de ploeg van Arne Slot in blessuretijd naar een overwinning op Sparta schoot. "Dit zijn uiteindelijk de meest lekkere", vertelt Sinclair Bischop in onze podcast Feyenoord. "En dat zag je ook aan de spelers, het werd gevierd alsof Feyenoord de landstitel binnen had."

Niet voor het eerst dit seizoen had Feyenoord het zondag lastig met het spel maken. "Maar nu was het wel heel weinig", vervolgt Bischop. "Complimenten aan Sparta, met Henk Fraser die het vaak goed neerzet. Dat maakt het gewoon lastig voetballen. Maar toch ook de complimenten aan Feyenoord, dat geduldig is gebleven. Geen rare dingen waarmee je kansen weggeeft."

Ook Ruud van Os, zondag samen met Bischop als verslaggever van Rijnmond aanwezig op Het Kasteel, zag Feyenoord bijzonder weinig weggeven tegen Sparta. "Dat van richting veranderede schot van Adil Auassar was een kans die spontaan ontstond. Verder stond Feyenoord goed."

"Wat me opviel, is de totale onzichtbaarheid van Guus Til, Luis Sinisterra en Bryan Linssen", vervolgt Van Os. "Die mannen hebben mij de afgelopen weken verwend, daar had ik meer van verwacht. Giannis Masouras beet zich vast in Sinisterra, Dirk Abels in Til. Daardoor werden de kansen van Feyenoord zeer beperkt."

Bischop vult aan: "Til is vaker onzichtbaar, die moet excelleren in wedstrijden waarin hij meer ruimte krijgt. Maar bijvoorbeeld Marcus Pedersen en Alireza Jahanbakhsh hebben we ook niet gezien. Er zijn te weinig Feyenoorders in vorm, dat baart misschien wel zorgen. De laatste wedstrijden worden heel moeilijk gewonnen. Maar je ziet wel een strijdend Feyenoord dat voor de overwinning blijft voetballen. Je wint ook niet zo makkelijk van dit Feyenoord. Met het programma van de komende weken kan je misschien ver komen."

Pinchhitter Dessers

Waar veel Feyenoorders zondag dus nauwelijks in het stuk voorkwamen, was er een heldenrol weggelegd voor Cyriel Dessers. De spits verving een klein halfuur voor tijd Linssen en schoot in de blessuretijd de 0-1 binnen. En niet voor het eerst dit seizoen. Zijn derde treffer in het shirt van Feyenoord was voor Dessers eveneens zijn derde treffer in de blessuretijd.

"Je moet je specialiseren in waar je goed in bent", vertelt Van Os over Dessers. "Wat ik zo gek vind is dat er in het voetbal maar één heilig doel is: basisspeler worden. In andere, beter ontwikkelde sporten, zie je dat mensen zich specialiseren in het later in de wedstrijd komen. Ik zou me als ik Dessers was volledig focussen op een rol als pinchhitter. Dat je 10-20 minuten kan vlammen, daarin blijkt hij hartstikke goed te zijn. Focus je daar dan op."

Bischop is het niet helemaal met Van Os eens. "Hij heeft nog niet echt de kans gekregen, we moeten hem niet afschreven op basis van het duel met RKC Waalwijk. Dan moet hij 5-6 wedstrijden de kans krijgen. Vorig jaar hebben we Linssen een halfjaar de kans gegeven, hij miste toen ook veel. Soms moet je spelers de tijd geven. We weten niet of hij eerste spits kan zijn bij Feyenoord, ik kan me wel voorstellen dat Dessers meer wil."

