Spoedzitting tegenstanders bestemmingsplan Feyenoord City bij Raad van State gaat niet door

De Raad van State gaat zich deze maand nog niet buigen over het bestemmingsplan van Feyenoord City. Er stond in november een spoedzitting gepland, maar door de nieuwe ontwikkelingen rondom het stadion is die nu niet nodig, zegt de zittingskamer. Er wordt toch niet op korte termijn gestart met de bouw van het nieuwe stadion.

Feyenoord heeft deze week laten weten dat de bouwplannen stil liggen. De bouwkosten zijn 180 miljoen euro hoger uitgevallen, daardoor is de financiering niet rond. Ook is er met BAM geen bouwcontract afgesloten. De club wil zich tot aan de zomer van 2022 gaan herbezinnen.

Een groep bewoners in het gebied van Feyenoord City, een aantal bedrijven zoals Daka Sport, Pathé, drinkwaterbedrijf Evides en supporters verenigd in Stadion op Zuid en de Stichting Vrienden van de Kuip zijn het niet eens met het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. Zij hebben een kort geding aangevraagd bij de Raad van State in Den Haag.

Geen spoed meer

In mei is besloten dat er een spoedprocedure bij de Raad van State komt. Dat moest snel, omdat de bouw snel zou kunnen starten De gebruikelijke planning van deze rechtszaak zou dan te laat zijn, dus zou het eind november voor komen, zodat het eind dit jaar afgerond kon zijn. Maar nu het project stilligt, is er volgens de Raad van State geen reden voor een snelle behandeling van de beroepen tegen het bestemmingsplan en de daarbij betrokken vergunningen.

De Raad van State wil nu eerst duidelijkheid hebben van onder andere de bouwer, Feyenoord en de gemeente wat er in het gebied nu voor plannen zijn. Bijvoorbeeld: wat voor gevolg heeft het mogelijk vertragen of wegvallen van het nieuwe stadion voor voorzieningen die gepland zijn? Hoe wordt de Kuip herontwikkeld? De Raad van State benadrukt dat alle onderdelen uit de bouwplannen van Feyenoord City niet zomaar los van elkaar kunnen worden gezien.

Alle partijen moet nu voor 1 februari hun informatie doorgeven aan de Raad van State. Daarna wordt zal een nieuwe datum voor de zittingszaak gemaakt worden.