Linssen over concurrentiestrijd met Dessers bij Feyenoord: 'Volgens mij doe ik het ook redelijk goed'

Ondanks dat hij voetballen in een leeg stadion maar saai vindt, evenaarde Linssen zondag het eredivisiedoelpuntentotaal van Dennis Bergkamp. "Jullie kijken daar van op, maar ik...", lacht de spits van Feyenoord op de persconferentie na de zege op PEC Zwolle. "Tuurlijk wil je een hattrick, maar Kostas Lamprou pakt een bal van mij nog heel goed."

Linssen prijst de energie en intensiteit in het spel van de Rotterdammers tegen de hekkensluiter. "Het gaat ook een stuk makkelijker als je gelijk scoort, met snel daarna de tweede kun je gelijk doorgaan. Daarna wilden we niet terugzakken. Dan drukken we door en maken we 3-0. Dan zeg je tegen elkaar: Okee jongens het zit goed, lekker. Met 4-0 bij rust kun je dan wel tevreden zijn."

De tweede helft van Feyenoord-PEC Zwolle was er een om snel te vergeten. Linssen: "Maar je geeft ook geen kans weg. Je weet dat de kans groot is dat de tweede helft niet zo leuk wordt als de eerste. Dat zie je acht van de tien wedstrijden die zo in het begin gaan."

Geen druk

Zijn twee treffers tegen PEC Zwolle waren welkom voor Linssen, na een maand zonder treffer in het shirt van Feyenoord. En dat terwijl tweede spits Cyriel Dessers aan de lopende band scoorde en wedstrijden in slotfases besliste. Desondanks voelde Linssen geen druk. "Volgens mij doe ik het ook wel redelijk goed dit seizoen. Cyriel ook. Aan de trainer is dan de keuze iemand op te stellen, gelukkig ben ik dat."

