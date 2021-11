Til na 0-0 gelijkspel Feyenoord tegen FC Twente: 'Deed me denken aan Sparta'

Ondanks het niet benutten van de kansen, verwijt Til Feyenoord niets. "We hebben helemaal niets weggegeven. Je kunt zeggen dat je meer kansen moet creëren, maar het is wel gebleken dat dat moeilijk gaat als zij met tien achter de bal spelen."

Het puntenverlies in Enschede is voor Feyenoord het eerste in bijna anderhalve maand tijd, maar desondanks wil Til van goedpraten niets weten. "Ik denk dat de teleurstelling overheerst, je baalt gewoon. Je stond qua verliespunten bovenaan, nu hebben we twee punten laten liggen. Het was een feit dat we woensdag (in de thuiswedstrijd tegen Heracles, red.) koploper konden worden, dat wekte motivatie op bij de jongens. Dat maakt het des te zuurder dat we hier punten laten liggen."

Bekijk hieronder het hele interview met Guus Til.