Podcast Feyenoord: 'Deze editie van FC Twente - Feyenoord was één van de betere in twintig jaar'

Feyenoord speelde afgelopen zondag in een akelig leeg stadion met 0-0 gelijk bij FC Twente. Veel mensen vonden het duel slaapverwekkend. Feyenoord-watcher Sinclair Bischop is het daar niet mee eens. "Dit was een van de betere edities van FC Twente - Feyenoord van de afgelopen twintig jaar", zegt hij in Podcast Feyenoord. "Het lijkt alleen snel saai en slecht zonder publiek."

"Ja, die 1-5 in Enschede was beter (seizoen 2002/2003, red.), maar Feyenoord heeft daar ook vaak met hangen en wurgen gewonnen. Zondag gaven ze niets weg hè. Feyenoord speelde een volwassen wedstrijd. Vorig jaar was het ook gelijk tegen FC Twente, dat was afgrijselijk. Nu creëerden ze vijf a zes opgelegde kansen, dat is in principe goed. Alleen missen ze te veel kansen."

Van Eersel sluit zich aan bij de woorden van Bischop. "In heel veel andere landen zou deze discussie niet gevoerd worden. Er werd echt uitstekend verdedigd door Feyenoord. En veel andere clubs. Dat is in Nederland weleens anders geweest. Maar één keer zo'n weekend en dan zoveel negatieve reacties. Ik zie hier ook wel het positieve in", aldus Van Eersel.

In Podcast Feyenoord gaat het verder onder meer over de rol van Guus Til en Cyriel Dessers bij Feyenoord, de nieuwe algemeen directeur Dennis te Kloese én de knappe Europese overwintering van Feyenoord.

