Feyenoord dankt zege op Heracles Almelo aan sterke Sinisterra en nadert koploper Ajax

Ten opzichte van het laatste competitieduel tegen FC Twente verschenen tegen Heracles twee andere namen aan de aftrap: Alireza Jahanbakhsh en Lutsharel Geertruida. De laatste basisplaats van Jahanbakhsh dateerde van 31 oktober, toen de stadsderby werd gespeeld. Voor Geertruida was het dit seizoen in de competitie pas zijn tweede basisplaats. Het ging ten koste van Jens Toornstra en Marcus Pedersen, die op de bank begonnen. Pedersen kreeg rust, terwijl Toornstra voor het duel aan Arne Slot aangaf niet okselfris te zijn.

Drie doelpunten, waarvan er twee tellen

Feyenoord begon erg slordig aan het de inhaalwedstrijd, maar leek desalniettemin al vroeg op voorsprong te komen. Een doelpunt van Luis Sinisterra werd echter afgekeurd na een vermeende overtreding van Alireza Jahanbakhsh op Giacomo Quagliata. Een licht vergrijp dat in eerste instantie niet werd geconstateerd door Bas Nijhuis, die door de VAR naar het scherm werd geroepen. Uitgerekend in de aanval die volgde kwamen de bezoekers wél op voorsprong. Via Ismail Azzaoui kwam de bal bij Sinan Bakis, die raak schoot.

Niet veel later werd de stilte in De Kuip nog ijzingwekkender toen diezelfde Azzaoui zwaar geblesseerd raakte en het veld per brancard moest verlaten. Oud-Feyenoorder Bilal Basacikoglu was zijn vervanger en zag dat Feyenoord na de tegentreffer wel de aanval zocht, maar weinig gevaar wist te stichten. Aanvankelijk leverden de aanvallende intenties van de Rotterdammers niet meer op dan twee kansjes voor Guus Til en Bryan Linssen en een afstandspoging van Tyrell Malacia.

In de acht minuten durende blessuretijd was het echter opeens bal in De Kuip. Allereerst kreeg Linssen een levensgrote mogelijkheid, maar schoot hij de bal hard tegen Janis Blaswich aan. Vervolgens scoorde Luis Sinisterra ditmaal wél een geldig doelpunt op aangeven van Orkun Kökcü. Via Gernot Trauner en Marcos Senesi was Feyenoord in het tumultueuze slot van de eerste helft zelfs nog dichtbij de voorsprong.

Tekst gaat verder onder het fragment:

Sinisterra grote man

In de openingsfase van het tweede bedrijf kon Ofir Marciano zich onderscheiden nadat hij oog in oog met Delano Burgzorg als winnaar uit de strijd kwam. Het was een wake-up call voor Feyenoord, dat daarna gevaarlijk werd via Til en Jahanbakhsh. Eerstgenoemde vond Blaswich op zijn weg, terwijl het schot van de Iraniër rakelings naast ging.

Direct na dat moment werd de sterk spelende Kökcü naar de kant gehaald en vervangen door Toornstra. Een keuze die Slot niet maakte uit luxe; de middenvelder kon vanwege zijn fysieke gesteldheid sowieso geen 90 minuten spelen. Slot bracht op dat moment ook Cyriel Dessers, die de ongelukkige Linssen verving.

Maar de grote man werd woensdagavond niet de persoon die de afgelopen weken vrijwel alle aandacht opeiste, maar zijn Colombiaanse collega in de aanval. Sinisterra bracht Feyenoord na zeventig minuten op voorsprong nadat hij in stelling werd gebracht door Guus Til. Het was voor het eerst dat Sinisterra in een competitiewedstrijd voor Feyenoord meer dan eenmaal trefzeker was. Invaller Marcus Pedersen kon de marge in de slotfase nog vergroten, maar wist Blaswich niet te passeren.

Tekst gaat verder onder dit fragment:

Feyenoord - Heracles Almelo 2-1 (1-1)

15' 0-1 Sinan Bakis

45+7' 1-1 Luis Sinisterra

70' 2-1 Luis Sinisterra

Opstelling Feyenoord: Marciano; Geertruida, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökcü (56' Toornstra), Til; Jahanbakhsh (80' Nelson), Linssen (56' Dessers), Sinisterra (86' Pedersen)