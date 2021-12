Podcast Feyenoord: Discussie over hoogte toekomstige transfersom Sinisterra

Naast Orkun Kökcü viel ook Luis Sinisterra op bij de thuiswedstrijd van Feyenoord tegen Heracles Almelo. De Colombiaan maakte beide goals in de met 2-1 gewonnen wedstrijd en is 'de Feyenoorder van de week' in onze Podcast Feyenoord.

Sinclair Bischop, Dennis van Eersel en Ruud van Os blikken met Frank Stout terug op de wedstrijd in De Kuip. Sinisterra is daarbij de man die onder de loep wordt genomen. Hij vertegenwoordigt waarschijnlijk de hoogste transferwaarde in De Kuip, maar wat voor bedrag zou realistisch zijn? Luister naar de podcast en hoor hoe de meningen binnen de sportredactie van Rijnmond flink verschillen.

Verder wordt ook de VAR besproken en de hoeveelheid blessuretijd die bij wedstrijden wel of niet wordt bijgeteld. "Het lijkt er soms op alsof er een balletje wordt getrokken met een nummer erop," zegt Bischop daarover. "De VAR is er om overduidelijke fouten terug te draaien. Als de VAR minutenlang moet kijken en daarna de scheidsrechter ook, dan zegt dat al genoeg. Dan is het niet overduidelijk en moet het besluit van de scheidsrechter blijven staan. Dit is niet de bedoeling," zegt Van Eersel.

De mannen blikken ook terug op historische edities van Feyenoord - Fortuna Sittard uit het verleden, in aanloop naar het competitieduel van komende zondag.

