Feyenoord geeft verdiende voorsprong snel uit handen en lijdt puntenverlies in Groningen

De 0-1 van Feyenoord, hier in de maak, bleek uiteindelijk niet genoeg voor drie punten in Groningen | Foto: VK Sportphoto - Yannick Verhoeven

Feyenoord heeft zondagmiddag puntenverlies geleden in Groningen. Na een zwakke eerste helft kwamen de Rotterdammers in de tweede helft een stuk beter voor de dag, maar een uiteindelijk zwaarbevochten voorsprong werd snel weer weggegeven: 1-1.

Met Gernot Trauner en Orkun Kökcü terug in de basis viel er eigenlijk de gehele eerste helft nauwelijks iets te beleven in Groningen. Feyenoord was via schoten van Jens Toornstra (net naast) en Tyrell Malacia (net over) in de buurt van een treffer, maar tot uitgespeelde kansen kwamen de Rotterdammers niet. Ook de thuisploeg probeerde het van afstand, waarbij Justin Bijlow zich nog bijna verslikte in een schot van Cyril Ngonge.

Na rust kwam Feyenoord een stuk beter voor de dag. Zo leek Guus Til na vijf minuten in de tweede helft al te scoren, maar scheidsrechter Danny Makkelie zag een overtreding van de middenvelder. Een kleine tien minuten later kopte Luis Sinisterra de bal uit een voorzet van Bryan Linssen op de paal.

Zwaarbevochten voorsprong, snelle gelijkmaker

Kort na die kopbal kwam Feyenoord dan toch op voorsprong. Gernot Trauner kreeg de bal uit een hoekschop voor zijn voeten, waarna hij via Marcos Senesi raak schoot. De Argentijn kreeg de treffer op zijn naam, waarmee Trauner nog even moet wachten op zijn eerste treffer in het shirt van Feyenoord.

Lang konden de Rotterdammers niet genieten van de zwaarbevochten voorsprong. Vijf minuten na de 0-1 kwam FC Groningen uit het niets op gelijke hoogte. Een lange bal van oud-Spartaan Laros Duarte werd door spits Jørgen Strand Larsen over Bijlow heen getikt. Daarmee leverde de eerste serieuze kans voor de thuisploeg meteen een doelpunt op.

Veel had het niet geschild of Trauner had even later alsnog zijn eerste echte Feyenoord-treffer te pakken. De Oostenrijker schoot de bal uit de draai, vanaf de rand van de zestien, maar net naast. Feyenoord ging wel nadrukkelijk op jacht naar een nieuwe voorsprong, met onder anderen Cyriel Dessers en Alireza Jahanbakhsh als invallers binnen de lijnen.

Kansen op winst

In de absolute slotfase zette Feyenoord de thuisploeg met de rug tegen de muur, en kwamen er nog kansen op de volle winst. Zo werd een kopbal van, wederom, Trauner van de lijn gehaald. Aan de andere kant kwam Groningen er via Romano Postema nog een keer heel gevaarlijk uit, maar Bijlow wist het van richting veranderde schot van de aanvaller te keren.

Waar Feyenoord via schoten van Sinisterra, Malacia en Dessers nog dicht bij de 1-2 kwam, moesten de Rotterdammers zich, net als de afgelopen paar seizoenen, neerleggen bij puntenverlies in Groningen. De 1-1 in de Euroborg betekende bovendien het tweede gelijkspel op rij in een uitwedstrijd, na het doelpuntloze duel met FC Twente twee weken geleden.

FC Groningen - Feyenoord 1-1 (0-0)

60' Marcos Senesi 0-1

65' Jørgen Strand Larsen 1-1

Opstelling Feyenoord: Bijlow; Pedersen (69' Geertruida), Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Til, Kökcü; Toornstra (69' Jahanbakhsh), Linssen (69' Dessers), Sinisterra (88' Nelson)