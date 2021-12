Podcast Feyenoord: 'Bekeruitschakeling eerste serieuze tegenslag voor Slot'

Feyenoord is al bij de eerste wedstrijd in de strijd om de KNVB beker uitgeschakeld. We praten erover in een nieuwe podcast over Feyenoord. "Dit is de eerste echte tegenslag voor Slot sinds hij trainer van Feyenoord is."

Tot nu toe gaat het Feyenoord voor de wind. Kwalificatie voor de achtste finale van de Conference League nadat er maar liefst drie voorrondes overleefd moesten worden. En in de competitie staat Feyenoord op één punt van koploper PSV en gelijk met Ajax. Het gaat boven verwachting, maar de bekeruitschakeling is wel een tik.

"Het is zonde omdat Feyenoord de beker altijd als een hoofdprijs ziet en dat vind ik prijzenswaardig," zegt Dennis van Eersel. "Ik heb Feyenoord de laatste jaren maar zelden een 'B-team' zien opstellen in het bekertoernooi. Ook omdat Feyenoord bijna altijd eredivisieploegen krijgt in de loting. Het zijn vaak leuke wedstrijd in het seizoen en nu zullen we het zonder die hoogtepunten moeten stellen."

Klassieker zonder publiek een groot gemis

Uiteraard kijken we ook uit naar komende zondag, wanneer de mooiste wedstrijd van het jaar op de agenda staat: Feyenoord - Ajax. Hoewel de beleving heel anders is dan normaal, zonder publiek in De Kuip. "Als er gewonnen wordt, wat we hopen," zegt Ruud van Os, "dan zal de ontlading echt minder zijn. En dat is het grote gemis bij deze editie."

