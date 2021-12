Stadion Feijenoord gaat nu echt werk maken van eenwording met voetbalclub Feyenoord

De directie van Stadion Feijenoord onderzoekt de mogelijkheid om samen te gaan met voetbalclub Feyenoord. De Kuip-leiding doet dit, om in de toekomst beter te kunnen samenwerken. De verwachting is dat de uitkomsten van dat onderzoek in de tweede helft van 2022 binnen zijn. Dat blijkt uit een presentatie van een recente vergadering met de aandeelhouders van het stadion, die Rijnmond heeft ingezien.

Met betrekking tot de mogelijke eenwording van club en stadion staat in de presentatie het volgende: "De huidige organisatorische structuur van Stadion en BVO vormt een hindernis voor een effectieve en efficiënte samenwerking tussen beide organisaties. Zowel voor het stadionproject als voor de reguliere dagelijkse operatie. Dit inzicht bestaat al geruime tijd, maar is nog niet fundamenteel aangepakt. BVO en Stadion hebben voornemen hier nu een definitieve keuze in te maken."

De vragen die de stadiondirectie zichzelf stelt zijn als volgt. "Wat is de gewenste organisatorische en operationele relatie tussen BVO en Stadion? En hoe geven we die juridisch, financieel en anderszins vorm?" In de tweede helft van het nieuwe jaar verwachten Stadion Feijenoord en de voetbalclub meer duidelijkheid te hebben. Een van de opties die bekeken zal worden is dat Feyenoord en Stadion Feijenoord één organisatie worden, met één Raad van Commissarissen en één directie, inclusief een aparte stadiondirecteur.

Financiële gevolgen van de coronamaatregelen

Vanwege de door de overheid opgelegde coronamaatregelen is de omzet van Stadion Feijenoord in het seizoen 2020/2021 naar een dieptepunt gedaald. De meeste evenementen in dat seizoen zijn zonder publiek gespeeld. Het zorgt voor een omzetverlies ten opzichte van een regulier jaar van circa 65%.

De stadiondirectie heeft de aandeelhouders geïnformeerd dat ook in een zwart scenario zij in staat zijn om in ieder geval tot en met december 2022 aan alle betalingsverplichtingen te voldoen. Dat zwarte scenario spreekt van een beeld waarin zelfs tot en met einde seizoen 2021-2022 geen publiek is toegestaan. Mocht het nog somberder uitpakken dan moet het stadion kijken naar verdere kostenreducties, personele ingrepen (beëindigen arbeidscontracten, loonoffers) of aanvraag uitstel belastingenbetalingen. "De continuïteit van Stadion Feijenoord staat dus niet ter discussie," is de conclusie.

Gevolgen besluit Feyenoord tot herijking stadionplannen

De toekomst van Stadion Feijenoord op de langere termijn is in sterke mate afhankelijk van de uitkomsten van de stadionontwikkeling. De BVO besloot vorige maand om het vertrouwen op te zeggen in de komst van het nieuwe stadion nadat er geen overeenkomst kon worden gesloten met een bouwbedrijf. Nu worden alle opties onderzocht in wat de club een 'herijking' noemt. Ook renovatie is daarbij weer een optie.

Waar Stadion Feijenoord in een brief aan de gemeente eerder liet weten nog vol te koersen op nieuwbouw, heeft het haar aandeelhouders laten weten dat de voetbalclub zelf nu eerst de leiding neemt en alternatieven onderzoekt en onderling vergelijkt. Het projectteam Nieuw Stadion onderzoekt ondertussen welke aanpassingen aan het stadionplan mogelijk zijn vanwege de gestegen bouwkosten.

In het tweede kwartaal van 2022, dus ergens tussen april en mei, moeten de resultaten op tafel liggen. Dit bevestigde de BVO ook recent aan de Rotterdamse gemeenteraad. Dan moet duidelijk zijn welk stadionplan voldoet aan de voorwaarden en of dat plan ook financieel en anderszins haalbaar is.