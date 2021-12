Honderd mbo- en hbo-studenten als 'hero' aan de slag om zorgpersoneel te ontzien

In een extra lange kerstvakantie gaan zo'n honderd studenten uit het mbo en hbo helpen in de zorg in de regio Rotterdam-Rijnmond. Vanwege de vierde coronagolf is de druk op de zorg enorm en zijn alle extra handen welkom.

Zorginstellingen zitten met de handen in het haar en daarom deed het bureau deRotterdamseZorg een oproep om 'zorghero' te worden. Honderd studenten meldden zich aan en kunnen aan de bak in verpleeghuizen en de psychiatrie. "We zijn blij met deze enthousiaste studenten", vertelt programmamanager Anna Hoogmoed van deRotterdamseZorg. "De zorg is er echt mee geholpen."

'Studenten verdienen studiepunten'

De zorgprofessionals in spé gaan voor vijf weken aan de slag: "Het bijzondere is dat onderwijsinstellingen hebben aangegeven dat de studenten lesdagen vrij krijgen om inzetbaar te zijn. Ook verdienen ze studiepunten. Dat is ook wat waard", vertelt Hoogmoed over de samenwerking met de scholen. De studenten komen van het Albeda College, Zadkine en de Hogeschool Rotterdam.

Het gaat niet om een stage, zegt Hoogmoed. "Studenten weten dat ze voor een bijbaan komen en ze dus echt ingezet worden in de zorg. We houden daarom ook rekening met wat voor taken ze krijgen. Afhankelijk van hoeveel ervaring ze hebben en hoe ver in de opleiding ze zijn, worden ze in een groep ingedeeld." Volgens Hoogmoed zijn er grofweg drie groepen gemaakt. "Eén groep helpt in de basiszorg. Dan moet je denken aan helpen bij eten of aan- en uitkleden. Een tweede groep studenten is vaak verder in de opleiding en doet wat bredere zorgtaken. De derde groep helpt bij de niet-zorgtaken. Ze doen spelletjes of helpen met ander vermaak met de bewoners."

Nu de zorg al overbelast is, rijst de vraag of er wel tijd is om de studenten fatsoenlijk uitleg te geven over hun werkzaamheden. "Daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt. De eerste studenten zijn onlangs gestart in verpleeghuis De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. Daar hebben ze eerst uitleg gekregen. Maar ook op school zijn ze al extra voorbereid. Zo kunnen ze met vertrouwen aan de slag", laat Hoogmoed weten.

Zorg in kerstvakantie ontzien

Het werken in de zorg duurt ongeveer vijf weken: "We willen het niet te lang doen, want we hebben de studenten straks ook hard nodig als afgestudeerde zorgprofessional. Het is vooral bedoeld om de zorg rond de kerstvakantie te ontzien. De studenten zijn super enthousiast om te helpen, maar we vinden het ook belangrijk dat ze hun studie afronden. De studenten zijn uiteraard vrij om door te werken, maar dan is het 'naast' en niet 'in plaats van' hun opleiding."

Als er nog meer studenten zijn die enthousiast worden om mee te helpen, dan kunnen zij zich melden als 'zorghero' bij deRotterdamseZorg.