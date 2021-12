Toornstra blikt terug op mooie eerste seizoenshelft Feyenoord met eindelijk weer eens Europees succes

“Wat er anders is onder Arne Slot?”, herhaalt Jens Toornstra de vraag over zijn nieuwe trainer. “Ik vond zijn eerste bespreking het mooiste. Hij liet beelden zien van de Europese top. Wat voor energie en arbeid zij leveren om hun spel te spelen. Die intensiteit is heel hoog en daar is ons spel ook op gebaseerd en daarmee komt ons spel goed tot hun recht.”

“De samenwerking is hartstikke goed. Het is een trainer die een bepaalde visie heeft die heel erg aanslaat hier, dat hebben we allemaal gezien. Hij weet die visie ook goed over te brengen op de groep, dat zie je terug aan hoe we op het veld staan. Hij is communicatief heel erg vaardig. Eerlijk en duidelijk, dat is belangrijk.”

Toornstra speelt bijna alles en heeft zelfs de aanvoerdersband om zijn arm. Hij heeft het naar zijn zin en de langstzittende Feyenoorder verlengde recent zijn contract met nog eens één seizoen. Maar hij speelt nooit meer op de positie in het veld waar hij de meeste duels in het rood-wit heeft afgewerkt. “Dat klopt, maar ik geloof dat ik niet heel veel recht van spreken heb als je ziet hoe Guus Til het nu doet. In de manier waarop hij druk zet én zijn rendement. Ik kan dus moeilijk zeggen dat ik daar moet spelen, al zou ik dat best willen.”

Ich bin wie Du

In het lange gesprek dat wij hebben met Toornstra kiest de middenvelder, annex rechtsbuiten, ook zijn favoriete muziek uit. Het zijn nummers die in de kleedkamer gedraaid worden, zoals Frenna en Frank van Etten. Maar ook een Duitse schlager, van Marianne Rosenberg.

“Na de winst in Berlijn (op Union red.) heb ik even ‘Ich bin wie Du’ ingestart. Ik denk dat zeker de helft van de selectie wel meedeed. Die twee duels met de Duitse tegenstander waren heel belangrijk in onze poule en we wonnen ze allebei. Daarin hebben we de stap naar de volgende ronde gezet. Het nummer past daarom voor mij bij dit jaar en ons Europese succes.”

Vaderschap relativeert de constante druk als profvoetballer

Het leven als profvoetballer is een mooi leven, erkent Toornstra. Maar ook eentje met veel kritiek en negativiteit. Dat merkte hij toen eerder dit jaar zijn telefoonnummer op internet was gelekt. Om zijn ‘werk’ af te sluiten helpt het hem enorm dat hij thuis een andere rol heeft. Die van vader. Dit jaar werd hij opnieuw gezegend met de geboorte van een dochter.

“Dat helpt heel erg met relativeren,” vertelt Toornstra over het vaderschap. “Ook wij profvoetballers hebben klotedagen er bij zitten. En dan is het gewoon lekker om thuis te komen en een lach te zien op het gezicht van je kinderen. Dat maakt alles wel goed.”

Luister hieronder naar het hele gesprek met Jens Toornstra, waarin hij ook aangeeft wat zijn Europese hoogte- en dieptepunten als Feyenoorder zijn en waarom hij al zó lang voor zijn club speelt en dat wilt blijven doen.

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl