Podcast Feyenoord blikt terug op 2021 en kijkt vooruit: 'Feyenoord kan het Ajax en PSV heel moeilijk maken'

Van het frivole spel van trainer Arne Slot en tot de pikante transfer van Steven Berghuis: 2021 was een jaar vol extremen voor Feyenoord. In de FC Rijnmond Podcast blikt presentator Frank Stout met Feyenoord-watchers Sinclair Bischop en Dennis van Eersel terug op het afgelopen voetbaljaar. Ook kijken zij vooruit naar 2022.

In het begin van de podcast halen Bischop en Van Eersel hun mooiste momenten van het afgelopen jaar aan. "Ik vond het uitduel met Slavia Praag in de Conference League een mooi moment. Alles kwam samen bij de 2-2 van Cyriel Dessers. Feyenoord overwinterde voor het eerst sinds zeven jaar. Het was mooi dat dit publiek dit nog kon meemaken, want er was in Nederland al in lockdown", zegt Bischop. "Je had er niet aan moeten denken dat Feyenoord zich had geplaatst in een lege Kuip tegen Maccabi Haifa."

Van Eersel noemt een ander moment: het pak slaag van Feyenoord bij PSV. "Als je daar in een topduel met 4-0 wint, dan zet je een uitslag neer die de boeken ingaat. Ook al was het wat geflatteerd. Het was een geweldige middag."

De Eindejaarspodcast is ook terug te kijken via deze video. Het verhaal gaat hieronder verder:

'Feyenoord kan gaan doorpakken'

Bischop is van mening dat doelman Justin Bijlow de Feyenoorder van het Jaar is. Van Eersel komt met de naam van Slot op de proppen. "Als je ziet wat hij in een halfjaar heeft veranderd qua gevoel rondom Feyenoord, met het spel en de ontwikkeling van spelers, dan kan er maar één man de Feyenoorder van het Jaar zijn", legt Van Eersel uit.

Tegenover Bijlow en Slot staan ook de (oud-)Feyenoorders die in de loop van het jaar van de radar zijn verdwenen. "Eric Botteghin en Leroy Fer mis je eigenlijk niet", merkt Bischop op. "Feyenoord heeft op een natuurlijke wijze doorgeselecteerd. Dat moet in deze winterstop ook gaan gebeuren om er echt voor de zorgen dat Feyenoord ten opzichte van Ajax en PSV de inhaalstap maakt. Dan kan je doorpakken. Feyenoord is al dichterbij de top twee gekomen, maar Ajax en PSV zitten ook niet stil." Van Eersel meldt dat de Rotterdammers zich in de winterstop niet in elke linie kunnen versterken.

Over één Feyenoorder zijn Bischop, Van Eersel en Stout het meest positief: Orkun Kökçü. Volgens de mannen van de FC Rijnmond Podcast komt de potentie van de middenvelder de laatste maanden er pas echt uit. "Ik hoop dat hij volgende zomer écht veel geld voor Feyenoord gaat opleveren", zegt Stout.

Verstandshuwelijk van Berghuis

Aan de hand van een aantal geluidsfragmenten blikt Stout in een quizvorm met Bischop en Van Eersel terug op het jaar van Feyenoord. Daarin zat ook de onderlinge irritatie tussen Steven Berghuis en de spelersstaf. "Je proefde al heel snel dat de chemie weg was", blikt Bischop terug. "Het was een soort verstandshuwelijk. Dat gold niet alleen voor Berghuis, maar er waren meer spelers bij wie dit zo was."

In mei, na de gewonnen wedstrijd tegen FC Utrecht in de play-offs voor Europees voetbal, proefde Bischop dat de sterspeler van Feyenoord de Kuip wel eens zou kunnen verlaten. "Op de persconferentie haalde je eruit dat Berghuis weg zou gaan", zegt de Feyenoord-watcher. "Maar je maakte er niet op uit dat hij naar Ajax zou gaan. Berghuis zei niet letterlijk dat zou weggaan, maar hij leek een voorschot te nemen."

Twee sleutelmomenten in de voorbereiding

Feyenoord onderging in de afgelopen zomer een metamorfose. Dick Advocaat vertrok en Slot kwam. Verder arriveerde Guus Til in De Kuip, die in de voorronde van de Conference League een schande voorkwam met zijn hattrick in de return tegen FC Drita uit Kosovo (3-2). "Het was zo belangrijk", stipt Bischop aan.

"Heel het seizoen was anders gegaan. Als je niet door was gegaan tegen FC Drita, dan had je zoveel mooie momenten gemist. Ook als het gaat om de ontwikkeling van de spelers", licht Stout toe. "Het was één van de sleutelmomenten van dit seizoen tot nu toe." Van Eersel vertelt dat Feyenoord op dat moment nog in ontwikkeling was. "Achteraf gezien is die wedstrijd een essentiële avond geweest."

Bischop noemt nog een andere wedstrijd in de zomer die volgens hem heel belangrijk was: Atletico Madrid-thuis. Feyenoord was toen met 2-1 te sterk voor de Spaanse landskampioen. "Je zag dat daar een echt team ontstond", duidt hij. "Het is moeilijk om het in procenten aan te geven, maar ik denk dat Slot dit duel heel belangrijk vond op het gebied van teambuilding."

Coolsingel?

Na achttien wedstrijden in de eredivisie staat Feyenoord op de derde plaats met 39 punten. PSV is koploper met 43 punten. Ajax achtervolgt op de tweede plek met 42 punten. Volgens de mannen van de FC Rijnmond Podcast is het in theorie nog altijd goed mogelijk dat Feyenoord kampioen kan worden.

"Met name als je ziet wat voor programma Feyenoord al heeft gehad. Dat was voor Feyenoord in het verleden wel eens een probleem", merkt Bischop op. De Rotterdammers zijn volgens Bischop niet de absolute favoriet voor de landstitel. "Dat zijn Ajax en PSV, maar Feyenoord kan het hen heel moeilijk maken."

Luister jij de FC Rijnmond Podcast al? Abonneer je snel!

Reageren op deze podcast? Mail ons op sport@rijnmond.nl.