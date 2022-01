Podcast Feyenoord: 'Harde realiteit dat Vitesse en AZ nu weer de concurrenten zijn'

Feyenoord is 2022 begonnen met een nederlaag tegen Vitesse. In Podcast Feyenoord blikt Ruud van Os met Sinclair Bischop en Dennis van Eersel terug op die verliespartij en de gevolgen ervan.

"Vitesse staat nu drie punten onder Feyenoord en ook AZ is weer dichterbij dan dat Ajax en PSV boven Feyenoord staan. De stand op dit moment biedt een harde realiteit: Vitesse en AZ zijn op dit moment weer meer concurrenten van Feyenoord dan de twee andere topclubs," zegt Dennis van Eersel daarover.

Wat betreft de wedstrijd tegen Vitesse zelf zijn er zorgen over het gebrek aan rendement op de vleugels bij Feyenoord. "Daarom is het goed dat er met Walemark een buitenspeler bij komt. Jahanbakhsh functioneert nu al langere tijd niet, daar zit een patroon in. En Jens Toornstra op die plek is toch een soort lapmiddel," vindt Sinclair Bischop.

De mannen kijken ook vooruit naar het duel van komende zondag in Nijmegen, uit bij NEC. Ze spreken over de editie in het kampioensjaar 2016/2017 en de theorie van een programmamaker van vroeger waarom Feyenoord het daar vaak lastig heeft...

