'Havenbedrijven ondermijnen structureel milieuregels'

Nederland is de grootste vervuiler van Europa en dat komt voor een groot deel door de Rotterdamse haven. Het lukt havenbedrijven voortdurend om onder milieuregels en wetten uit te komen. Dat blijkt uit de documentaire 'Beerput Nederland' van onderzoeksjournalist Wilfried Koomen, die maandagavond op televisie was.

Documentairemaker Koomen vertelt op Radio Rijnmond dat bedrijven die vervuilen veel invloed hebben op wetgeving. "Ik ben in de geschiedenis gedoken. Het bleek dat bij de grootste milieuschandalen uit het verleden dezelfde bedrijven betrokken waren. Deze bedrijven blijven in gesprek met de overheid. Ook geven zij advies over een nieuwe milieuwet."

Volgens Koomen is eenvoudig te verklaren waarom grote bedrijven een vinger in de pap hebben bij het maken van overheidsbeleid. "Dat komt doordat de economie altijd voorrang heeft. Er wordt met twee maten gemeten. De bedrijven krijgen vrij spel, terwijl je als burger aan alle milieuregels moet houden."

Haven Rotterdam

De onderzoeksjournalist sprak ook met een milieu-inspecteur van de zeehavenpolitie. De klokkenluider vertelde hem dat zelfs als het team vier keer groter is dan nu, het nog niet alle overtredingen op het gebied van milieu zou kunnen opsporen.

De gemeente Rotterdam is groot aandeelhouder van het havenbedrijf. Dat moet winst maken, terwijl de gemeente ook de milieuregels moet handhaven. "Die twee zaken bijten elkaar," legt Koomen uit. "Als overheden moeten kiezen dan kiezen ze voor economie en niet voor milieu. Uit mijn documentaire blijkt dat je er bovenop moet zitten. Gebeurt dat niet dan doen bedrijven maar wat ze zelf willen."

De documentaire 'Beerput Nederland' van KRO-NCRV is om 20.30 uur te zien op NPO 2.