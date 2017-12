Deel dit artikel:











Slachtoffer schietpartij Schiedam had afspraak met daders Archieffoto

De 22-jarige man die vrijdagavond is beschoten in Schiedam had een afspraak om telefoons te kopen. De politie zoekt naar twee verdachten.

De man uit Nieuwegein had rond 21:30 uur afgesproken op de Parkweg. Tijdens de afspraak trok een van de twee mannen opeens een vuurwapen en schoot op de koper. Twee mannen renden toen weg richting de Nolenslaan. Ze lieten het slachtoffer gewond achter. Hij verkeert buiten levensgevaar. De politie is op zoek naar twee mannen. Een van de mannen is ongeveer 20 jaar oud is en de ander tussen de 25 en 30 jaar oud. Het is niet bekend wat de aanleiding voor de schietpartij was. Lees ook: Gewonde bij schietpartij in Schiedam