Dordt krijgt weer nieuw hotel

Op het Vrieseplein in Dordrecht komt een nieuw 4-sterrenhotel met 80 kamers. In de afgelopen tien jaar was daar al vaker sprake van, maar er is nu een overeenkomst gesloten.

Door de grote toename van toerisme in Dordrecht groeit het aantal hotels en bed and breakfasts gestaag. "Dus dit hotel, op loopafstand van onze historische binnenstad en het station, komt op een prima moment", zegt wethouder Piet Sleeking.

Enig probleem zou nog het krijgen van een zogeheten omgevingsvergunning kunnen worden, maar zowel het college van B&W als ontwikkelaar Vrieseplein BV verwachten geen problemen, omdat voldaan wordt aan alle voorwaarden in het bestemmingsplan.

Omwonenden zeiden eerder bezorgd te zijn over mogelijke parkeerproblemen, schaduwwerking van een hoog hotel en overlast van bijvoorbeeld keukenluchtjes. "Er is in ons plan echt met alles rekening gehouden en overleg geweest met de buurt", zegt ontwikkelaar Cees Bakker.

Kroon voor rotte kies

Hotelketen Best Western blies een soortgelijk plan eerder nog af. Welke keten het nu wordt wil Bakker nog niet zeggen: "Eerst moet alles helemaal rond zijn. Ik ga er ook vanuit dat dat lukt. Dan kan de bouw nog in 2018 beginnen en opent het hotel in april 2020."

Sleeking is blij dat wat hij noemt "de rotte kies" na zo veel jaar praten eindelijk gevuld wordt met "een mooie kroon". De buurt heeft al langer last van zwervers, alcoholisten en psychiatrische patiënten die rondhangen op het plein en de parkeerplaats achter de Blekersdijk.

Tientallen banen

"Met de komst van een hotel en parkeerplaats komt een eind aan de verpaupering en we zijn met Yulius in gesprek over verplaatsing, omdat er in deze buurt een te grote concentratie is van instellingen in de geestelijke gezondheidszorg."Wethouder Jasper Mos is, ondanks dat hij een 'verlies' van 9 ton op de grondverkoop moet inboeken, ook tevreden: "Dit hotel creëert tientallen banen en gaat ook geld in het laatje brengen voor stad en ondernemers."