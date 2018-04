Outdoor Valley: 'De kern van het bedrijf is geraakt'

De berghut bij het buitensportcentrum in Bergschenhoek is volledig afgebrand

De grote brand bij Outdoor Valley zorgt voor groot verdriet bij de betrokkenen, maar het buitensportcentrum blijft wel open. Alle geplande activiteiten gaan, met wat aanpassingen, door. Dat laat de eigenaar van het sportcentrum in Bergschenhoek weten.

Vrijdagochtend woedde een grote brand in de 'Berghut', deze is volledig afgebrand . In de hut was de horeca en het kantoor van het centrum gevestigd. "Met de Berghut is de kern van het bedrijf geraakt."

De omliggende panden zijn niet beschadigd door de brand. Voorlopig zit het terrein nog zonder stroom en water. Bij de brand is wel een deel van het materiaal verloren gegaan. Voor de ouder-kind sportdag komende zondag moeten ouders daarom zelf yogamatten meenemen.