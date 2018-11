Spitsuur winteropvang: 'Vergeleken met waar ik zat is het een paradijs'

Normaal slaapt hij onder een brug. De afgelopen nacht had een anonieme dak- en thuisloze zonder verblijfsvergunning toch een plekje in de nachtopvang van het Leger des Heils in Rotterdam.

Vanwege de kou deze dagen, geldt tot en met donderdag in Rotterdamse opvangcentra een speciale winterregeling. Op ongeveer tien locaties zijn extra bedden neergezet, legt Siemen van der Net van het Legers des Heils in de opvang bij de Coolhaven uit.

Voor de daklozen is de kou niet het enige probleem: "Je moet ook schuilen voor de politie, anders krijg je een bekeuring van 180 euro", zegt een van hen.

Veiliger dan buiten

In de opvang in Rotterdam-West sliepen 71 mensen, 45 meer dan normaal. Daarmee was het helemaal vol. Daklozen liggen erg dicht op elkaar. "Nog steeds een veiliger gevoel dan buiten", zegt een slaper.

De nachtopvang maakt indruk op hem: "Vergeleken met waar ik zat is het een paradijs. Ik mag als ontbijt kiezen tussen jonge en oude kaas."

De winteropvangregeling is bedoeld om te voorkomen dat dak- of thuislozen in de kou slapen. Op basis van de weersverwachting wordt gekeken naar dagen waarop het onverantwoord en gevaarlijk is om buiten te slapen.

Mensen die te laat aankloppen mogen "met een waarschuwing en een draai om de horen" worden binnengelaten.

Te laat? Vooruit

"Normaal sluit de deur om 22:00 uur, ook voor de rust. Er zijn altijd mensen die zodanig verward zijn dat je daar creatief mee om moet gaan", zegt Siemen van der Net. "Hier is vannacht om 01:00 uur de deur nog opengegaan voor iemand die vroeg om een bed." Ook voor mensen zonder verblijfsvergunning wordt een uitzondering gemaakt.

Niet overal zijn ze zo coulant. De politie in Rotterdam-Centrum haalde een buitenslaper van straat die bij de opvang was geweigerd omdat hij te laat was.