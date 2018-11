Deel dit artikel:













Nieuwe 'lichtshow' op gevel KPN-toren Wilhelminakade Nieuwe 'lichtshow' tegen KPN-toren op Zuid

Het was altijd een bekend gezicht op de Kop van Zuid: de lichtkrant van het KPN-gebouw. De afgelopen twee jaar is de toren gerenoveerd, want in 2016 besloot KPN haar hoofdkantoorfuncties van Den Haag te verplaatsen naar de Wilhelminapier in Rotterdam.

Woensdag is de officiële heropening van de toren na de renovatie door het Rotterdamse V8 Architects. Het KPN-gebouw heet officieel Belvédère en viel altijd meteen op in de skyline in Rotterdam. Met de bouw van de naastgelegen De Rotterdam, valt de toren minder op, maar daar lijkt nu een oplossing voor gevonden. De bekende lichtkrant tegen de gevel van het gebouw is terug: flitsender en kleurrijker. Niet iedereen in de omgeving is overigens blij met de vernieuwde lichten. "Het irriteert me mateloos om dit de hele avond in m'n ooghoek te zien knipperen", zegt iemand op Twitter tegen KPN.