Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Op koeienjacht voor drijvende boerderij in Merwehaven Rotterdam Foto: Rick Huijzer Foto: Rick Huijzer

De drijvende boerderij van boer Albert Boersen in de Rotterdamse Merwehaven staat nu nog leeg, maar daar moet over een paar weken verandering in komen. Boersen is namelijk naarstig op zoek naar koeien om zijn Floating Farm mee te 'vullen'.

De 2800 vierkante meter grote Floating Farm wordt letterlijk een drijvende boerderij en de eerste ter wereld. Het is een betonnen ponton, waarop veertig koeien zullen worden gehouden.

Lees ook: Drijvende koeienstal Floating Farm onderweg naar Rotterdam Boersen is speciaal naar Brabant afgereisd, omdat hij daar precies het soort koe gevonden heeft dat hij zocht. "De koe moet namelijk wel een beetje een sterke bouw hebben, want ze moet lang mee kunnen gaan. Het uier- en beenwerk moet goed zitten, en de melkproductie is belangrijk." De witte met bruin gevlekte dieren laten luid van zich horen, terwijl boer Boersen ze kritisch inspecteert. De huidige eigenaar wil van de dieren af, omdat hij wil stoppen met zijn bedrijf. "Ik zou ze heel graag willen hebben", vertelt Boersen. "Dan zouden we ze toch een nieuwe plek kunnen geven, dat zou mooi zijn."

De dieren komen op zijn Floating Farm te staan, maar daar hoeven ze gelukkig geen zwemdiploma voor te hebben. "Het vlot schommelt niet, zo is het gebouwd. En mocht het toch wel bewegen, dan kunnen de koeien dat prima hebben." Als alles goed gaat, heeft boer Boersen "ergens in april" zijn nieuwe aanwinsten in Rotterdam.