Joël Zwarts over vertrek bij Feyenoord: 'Kwam in het begin hard aan'

Dinsdag werd bekend dat aanvaller Joël Zwarts na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord. De optie in het contract van Zwarts, die nu op huurbasis in Dordrecht speelt, wordt niet gelicht. De 19-jarige aanvaller zag zijn vertrek in eerste instantie niet aankomen en was dan ook verrast.

''In het begin kwam het hard aan, het is even teleurstellend als je eerst een ja krijgt en dan een nee'', vertelt Zwarts. "Eerst heb ik te horen gekregen dat mijn optie gelicht zou worden en dat ik me geen Joëlzorgen zou hoeven te maken. Een paar weken later werd mijn zaakwaarnemer opeens gebeld om te horen dat mijn optie toch niet gelicht wordt. Ik heb daarvoor ook geen reden meegekregen."

"Ik denk, geef me dan een kans om mezelf te bewijzen", gaat Zwarts verder. "Als de trainer dan zegt dat het niet goed genoeg is moet ik nog harder trainen en mijn best doen, maar dan kan ik daar mee leven. Nu ik maak mijn seizoen af bij Dordt en daarna ga ik rustig bekijken welke opties er komen, natuurlijk wil ik graag naar een Eredivisieclub."

Bekijk hierboven het gehele interview met Joël Zwarts.