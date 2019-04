Jeugdhulp in Rotterdam nog niet op orde

De inspectie ziet dat eerdere verbeteringen die zij had aangeraden voldoende zijn doorgevoerd, maar dat er ook nieuwe risico’s zijn ontstaan. Drie Rotterdamse jeugdhulpaanbieders zijn voor een uitgebreid rapport onder de loep genomen. Het gaat om Enver, Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond (JBRR) en de Rotterdamse wijkteams.

Nieuwe risico's

Jeugdigen zouden volgens het rapport na afloop van crisishulpverlening in de problemen komen. Dat komt omdat de intensieve crisishulp de situatie wel stabiliseert, maar passende vervolghulp daarna vaak niet snel genoeg beschikbaar is door lange wachtlijsten.

Ook verschillen JBRR en Enver volgens het rapport van mening over wat de oplossing is om jongeren uit onveilige situaties te halen en te houden. Het belang van een meisje of jongen in een gevaarlijke situatie staat niet altijd centraal.

Daarnaast zou de gemeente Rotterdam niet genoeg optreden als 'opdrachtgever' voor de instanties die jongeren helpen. Volgens het rapport is niet altijd even duidelijk wat de gemeente precies wil op dit gebied en dat zorgt voor onnodige verwarring.

Ten slotte zit er volgens het rapport veel verschil in wat wijkteams voor hulp aanbieden. Het hangt er in de praktijk vanaf welke kennis en kunde de medewerkers van het wijkteam hebben, maar eigenlijk zou de dat moeten afhangen van de problematiek in die wijk.

De inspectie verwacht dat Jeugdbescherming Rotterdam Rijnmond, Enver en de wijkteams binnen een half jaar met concrete verbetermaatregelen komen.