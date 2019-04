Pot in FC Rijnmond: 'Van Persie zou goede td bij Feyenoord zijn'

Pot vervolgt: "Van Persie heeft een heel groot netwerk, hij komt overal binnen... Als je hem daar nou neerzet met een financieel expert om hem te begeleiden, ik denk dat dat een geweldige keuze is. Hij zou daar in mijn ogen heel erg geschikt voor zijn."

Exceptionele klasse

Daarnaast benadrukt Pot in de voetbaltalkshow het belang van de routinier: "Zonder Van Persie had Feyenoord in de middenmoot gestaan. Hij heeft exceptionele klasse. Ook bij de 2-1 tegen AZ, die voetbeweging, dat is uitzonderlijk."

Kritisch

Pot toont zich ook kritisch op trainer Giovanni van Bronckhorst: "Qua positie op de ranglijst heeft Van Bronckhorst het maximale eruit gehaald. Maar Feyenoord heeft zoveel punten laten liggen tegen veel zwakkere tegenstanders. Dat is een diskwalificatie. Dus ik vind niet dat het maximale eruit is gehaald."

Uiteraard wordt ook gesproken over de prestaties van Sparta (2-0 nederlaag bij Jong PSV), FC Dordrecht (2-1 zege op Almere City) en Excelsior (afgelopen weekend 1-1 gelijkspel tegen Willem II).