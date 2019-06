Feyenoord-jeugdtrainer: 'Het draait nu om individu in plaats van programma'

In tegenstelling tot Feyenoord Onder 19 pakte de Onder 17 van de Rotterdammers wel een prijs. Het team van trainer Melvin Boel versloeg in de bekerfinale de leeftijdsgenoten van NEC met 2-1. "Het was zeker lekker wakker worden", vertelt Boel op Radio Rijnmond.

"Bij ons staat de ontwikkeling van de spelers voorop, maar in de laatste fase van de competitie probeer je uiteraard wel prijzen te winnen. Dat hoort natuurlijk wel bij een topclub", zegt Boel over de bekerwinst van Feyenoord Onder 17.

De Feyenoord Academy is recent in het nieuws geweest naar aanleiding van een publicatie van het NRC Handelsblad , waarin het verschil tussen 'de oude garde' en 'de nieuwe garde' van de Feyenoord-jeugdtrainers aan de kaak werd gesteld. "Er is vooral negatief geschreven. Al denk ik dat wij daar intern anders naar kijken, naar het vertrek van Richard Grootscholten (hoofd jeugdopleiding van Feyenoord, red.)."

Volgens Boel draaide het bij Grootscholten 'vooral om een programma in plaats van de individuen'. Nu Stanley Brard weer hoofd jeugdopleidingen bij Feyenoord is, vindt Boel dat het omgekeerde het geval is. "Individuen zijn uiteindelijk de spelers die het eerste halen. Niet de programma's en de roosters die we moeten trainen."

Boel spreekt van een positieve vibe bij de Feyenoord Academy: "Er is weer energie in de club en we zijn in staat om grote talenten weer aan ons te binden. Natuurlijk lees je dat spelers weggaan, maar dat is een onderdeel van het proces."

Ook ging Boel in op de zogenoemde verdeling tussen de 'oude garde' en 'nieuwe garde' bij de Feyenoord Academy. Tot die laatste 'garde' behoort Boel. "Wij zijn juist dat die combinatie een goede is. Mensen weten precies in de oude garde wat de DNA van de club is. Wij kunnen daar nieuwe energie en ideeën toevoegen. De oude garde staat daar voor open en dat vindt elkaar ook. Dat levert af en toe goede discussies op. Ik denk dat we daar sterker op worden", aldus Boel.

Luister hierboven naar het volledige interview van presentator Dennis van Eersel met Feyenoord-jeugdtrainer Melvin Boel.