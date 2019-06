Feyenoord-supporters maken zich zorgen over prijzen in nieuw stadion

Onder een gedeelte van de aanhang van Feyenoord is onrust ontstaan over de prijzen van seizoenkaarten in het nieuw te bouwen stadion. De supporters balen er van dat met name de plaatsen aan de rand van het veld een stuk duurder worden.

Voor een seizoenkaart op de zogenaamde parterre-vakken aan de lange zijde van de Kuip (W en Z) wordt komend seizoen 310 euro gerekend. Sinds een besloten aandeelhoudersvergadering van Stadion Feijenoord van afgelopen maandag is duidelijk dat in het nieuwe stadion de prijzen voor een jaarkaart voor een vak aan de rand van het veld aan de lange zijde tussen 700 euro en 1.000 euro liggen.

In strijd met beloftes

Een aantal supporters vindt het duurder maken van de plaatsen aan het veld in strijd met eerder gedane beloftes. Volgens hen zouden de ontwikkelaars van het nieuwe stadion er alles aan doen om de sfeer die de Kuip zo bijzonder maakt te behouden. Het verplaatsen van fanatieke supporters is volgens een deel van de Feyenoord-aanhang in strijd met die belofte.

De enorme prijsstijging gaat er logischerwijs voor zorgen dat onderaan de lange zijde van het veld een ander publiek komt te zitten. De bloedfanatieke aanhang op de parterre (die volgens menigeen mede-verantwoordelijk is voor de unieke Kuip-sfeer) zal elders in het nieuwe stadion terechtkomen, daar waar de prijzen vergelijkbaar zijn met wat nu voor een W- en Z-kaart wordt betaald.

Toegankelijke prijzen

In een reactie laat Remco Ravenshorst, als voorzitter van de Feyenoord Supporters Vereniging (FSV), weten dat de prijsstijging niet past in de gesprekken die tot op heden zijn gevoerd met de leiding van Feyenoord City. De FSV pleit volgens Ravenshorst voor toegankelijke kaartprijzen rondom het veld, zodat actieve fanatieke supporters vanaf die plek het team kunnen steunen. Overigens steunt de FSV het plan voor het nieuwe stadion niet, omdat het er niet van overtuigd is dat het ‘t beste voor Feyenoord is.

De leiding van Feyenoord City laat op de eigen website in een uitgebreide reactie weten dat de huidige parterre-tribunes in De Kuip niet te vergelijken zijn met de eerste ring in het nieuwe stadion:

Het ontwerp van het stadion zorgt ervoor dat de eerste en tweede ring nog dichter bij het veld zijn gelegen en dat op vrijwel alle plekken een zeer goede en voor een stadion van deze omvang unieke zichtlijnen worden geboden.

Het stoelenplan is nog niet af en we werken momenteel aan een definitieve indeling, waarin voor alle supporters goede plekken beschikbaar zijn. Dit zullen we voorafgaand ook nog toetsen met enkele externe partijen. Het uiteindelijke plan en prijzen zullen in de businesscase 3.0 worden opgenomen. Naar verwachting zal de nieuwe businesscase 3.0 in het najaar worden opgeleverd.

Goedkopere gele zijde

Ter vergelijking: de standaardprijs voor een seizoenkaart bedraagt komend seizoen voor de gele zijde € 310. Met een jaarlijkse indexatie van 1,5% zou deze kaart in 2023/2024 bijna € 330 kosten. Deze vergelijking, maar dan voor de duurste seizoenkaart in De Kuip komend seizoen van € 661, leidt tot een prijs van € 700. De standaardprijzen in de voorlopige businesscase wijken daar niet veel vanaf terwijl alle nieuwe voorzieningen en het comfort op een veel hoger en beter niveau zullen komen.

Ten opzichte van De Kuip zijn er in totaal meer goedkope kaarten beschikbaar en komt er meer differentiatie aan de bovenkant van de prijsrange die daarmee waarschijnlijk ook een hoger plafond krijgt.

Nog geen zekerheid

Of het nieuwe stadion van Feyenoord er komt, is op dit moment nog niet duidelijk. Pas in april van het volgend jaar neemt de club het definitieve besluit of het doorgaat met het Feyenoord City-plan. Dat plan voorziet in een stadion dat een financieringsplaatje heeft van 444 miljoen euro. Volgens de Feyenoord City-stuurgroep ligt het binnenhalen van de benodigde financiën op schema.

Motie

De Rotterdamse partijen Denk en Leefbaar Rotterdam dienden vorige week een motie in tijdens de gemeenteraadsvergadering over de hoge prijzen bij Feyenoord. Ze noemen de prijsstijging 'absurd' en vinden dat de gemeente zich moet inzetten om de seizoenskaarten voor Feyenoord aantrekkelijk te houden voor het publiek. Ze verzoeken de gemeente hier onderzoek naar te doen.