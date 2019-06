Oud-Feyenoorders genieten bij FC Dordrecht

Doelman Ten Hove is door FC Dordrecht voor één seizoen gehuurd van Feyenoord. Vorig seizoen was hij mede door de blessure van doelman Justin Bijlow derde keeper in de Kuip, maar de 21-jarige doelman wil dit seizoen wedstrijden keepen. Bij Feyenoord hebben ze veel vertrouwen in Ten Hove. Vorig jaar werd zijn contract verlengd tot de zomer van 2021. ''Feyenoord is een mooie club en ik heb ook als doel daar te gaan spelen en daarvoor heb ik deze stap nodig. Ik ben blij dat ik bij FC Dordrecht de kans krijg om te spelen'', zegt Ten Hove tegenover RTV Rijnmond.

Stef Gronsveld verliet de Feyenoord-opleiding twee jaar geleden en vertrok naar FC Emmen. Met die club promoveerde hij naar de eredivisie en speelde hij vorig jaar op het hoogste niveau. Omdat hij geen basisplaats had in Emmen wilde hij naar een andere club en FC Dordrecht bood uitkomst. ''Ik wil gewoon een seizoen lang alles spelen en dan kan ik pas echt zien wat mijn niveau is en kan ik ook doorgroeien. Daarom deze stap naar FC Dordrecht'', zegt Gronsveld.

Luister hier naar de interviews met Stef Gronsveld en Ramón ten Hove na de eerste training bij FC Dordrecht.