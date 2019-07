Jonge ouders met te vroeg geboren baby vast in Griekenland

Melle is met 28 weken geboren en ligt nu in een Grieks ziekenhuis aan de beademing in een couveuse. Zijn ouders logeren in een hotel op twee kilometer afstand en mogen hem vijf minuten per dag zien. Melle aanraken en vasthouden mogen ze niet.

Fleur was 28 weken zwanger toen ze naar Griekenland vlogen voor een korte vakantie. De verloskundige had een fit-to-fly verklaring afgegeven, dus alles leek safe. Eén dag na aankomst verloor Fleur een heel klein beetje bloed en het jonge echtpaar ging voor de zekerheid naar het ziekenhuis voor een check up.

Daar bleek dat de weeën al waren begonnen en ze werden per ambulance naar een ander ziekenhuis, 2 uur verderop gebracht.

"Het was zo hectisch", vertelt de jonge vader. "Je bent in een aftands ziekenhuis, alle artsen spreken Grieks, een enkeling een beetje Engels. Je weet niet wat er gebeurt en ik moest steeds de kamer uit terwijl Fleur aan allerlei apparatuur lag in een kamertje”.

Fleur vult aan: "Wat er toen gebeurde was zó stressvol en echt een nachtmerrie. Tot vijf minuten voor dit moment hadden ze ons namelijk verteld dat ze met weeënremmers de bevalling wilde uitstellen. Over bevallen was totaal geen sprake."

"Nadat er paniek ontstond omdat het niet goed ging met de baby, moesten we opeens beslissen of we een keizersnede of een gewone bevalling wilden. Bevallen? Wat?!"

"Een keizersnede zou beter zijn voor de baby, een gewone bevalling beter voor de moeder. In dit gebrekkige Engels klonk het voor mij als: Of de baby gaat dood, of jij gaat dood. Toen er werd verteld dat het toch een keizersnede moest worden omdat het kindje verkeerd om lag, was het enige wat ik nog in paniek kon vragen: Am I going to die?"

Toen ze Fleur verzekerden dat dit niet het geval was, werd zoon Melle met een keizersnede ter wereld gebracht. Fleur kreeg haar zoon pas aan het eind van de volgende dag, heel kort te zien.

Voorwaarden

Om transport voor Melle naar Nederland te regelen moest er worden voldaan aan twee voorwaarden; een geldig reisdocument en uiteraard dat de conditie van Melle stabiel zou zijn. De Griekse arts raadde aan om in de eerste zeven dagen van Melle’s leven te gaan reizen, omdat prematuren dan vaak het stabielst zijn.

Vanwege de bureaucratie heeft het ontzettend veel tijd gekost om het papierwerk te regelen. Pas na tien dagen kregen ze een 'laissez passer'; het benodigde document om naar Nederland vervoerd te kunnen worden. "We moesten zoveel regelen. Onze trouwakte, geboorteaktes en nog veel meer documenten moesten uit Nederland komen en alles moest worden vertaald in het Grieks door een beëdigde Griekse tolk.”

Helaas is op dag 9 een infectie opgetreden, waardoor Melle niet meer vervoerd mocht worden.

Omdat Melle veel te vroeg is geboren, wilde het echtpaar zo snel mogelijk naar een Nederlands ziekenhuis met couveusezorg. Maar er blijkt in Nederland een tekort aan bedjes op de zogenoemde NICU's (Neonatale Intensieve Care Units).

Garantie

Jesse: "Het ziekenhuis dat reageerde en een dossier wilde opbouwen was het Erasmus MC. Daar waren we erg blij mee. Ik ben geboren in Rotterdam en woon nu in Breda. Maar Rotterdam is natuurlijk prima te doen met de auto. De vraag is alleen of er tegen de tijd dat we naar huis mogen, er nog steeds een plekje is. Die garantie hebben we namelijk niet”.

Inmiddels zijn de jonge ouders drie weken verder. Melle heeft helaas een tweede infectie opgelopen, heeft een heel intense antibioticakuur gekregen en ligt aan de beademing.

Jesse: "De infectie is op dit moment onder controle. Ze gaan nu kijken of ze de beademing kunnen afbouwen. Zo hopen we dat het stapje voor stapje steeds beter met hem gaat."

Familie

De ouders krijgen veel steun van familie en vrienden en de hele hotelkamer hangt vol met kaarten. “We houden ons sterk, we moeten wel”. Fleur: "Het enige wat we willen, is met een gezonde Melle naar huis en alle schade, thuis in een warm nest, inhalen..."