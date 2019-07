Blessure Larsson lijkt mee te vallen, nader onderzoek voor Van Beek

Van Beek viel halverwege de eerste helft uit en gaf al snel aan dat hij niet verder kon spelen. Nader onderzoek in het ziekenhuis moet aangeven wat er exact met het gewricht van de verdediger aan de hand is, en hoe lang hij moet herstellen.

Larsson kreeg al na enkele seconden een beuk in de onderrug, en stapte een paar minuten later het veld af. Het is nog wel afwachten of hij komende zondag kan starten tegen Sparta.