Podcast: 'Stam moet Tapia altijd opstellen bij Feyenoord'

Elke maandag blikken we in Podcast Rijnmond terug op het voetbalweekend. Presentator Peter van Drunen bespreekt met Sinclair Bischop, Frank Stout en Jan Jaap Pruysen onder meer het 1-1 gelijkspel van Feyenoord bij SC Heerenveen.

De heren zijn het eens over dat er bij Feyenoord nog veel moet gebeuren, maar vinden dat trainer Jaap Stam één speler altijd zou moeten opstellen. ''Renato Tapia moet nooit meer uit het elftal'', valt er te horen. Na enige discussie komen de mannen op het volgende ideale middenveld: Fer, Tapia en Kökcü. ''Dan begint Toornstra, als hij weer fit is, maar op de bank.''

Toch worden er ook kanttekeningen bij het spel van de Peruviaan geplaatst. ''Hij heeft nog steeds veel Tapia-momentjes, maar bij hem staat het vizier er ook op. Haps er Burger deden ook dingen waar een tegendoelpunt uit kon komen. Maar als Tapia die momentjes uit zijn spel haalt, dan kan het wel eens een heel belangrijke speler voor Feyenoord worden.''

Dervisoglu

Natuurlijk gaat het ook over de goede competitiestart van Sparta en met name de ontwikkeling van Halil Dervisoglu. ''Hij hielp Sparta met zijn doelpunt over een dood punt. Hij gaat in januari naar Brentford en ik sta er wel van te kijken dat de complete top-3 in Nederland zijn talent niet ziet. Zeker Feyenoord. En misschien wel in een eerder stadium. Die gok hadden ze makkelijk kunnen nemen.''

Beluister hier de podcast van maandag 12 augustus terug. Uiteraard gaat het dan ook over de competitiestart van Excelsior en FC Dordrecht.