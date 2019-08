Van Eersel over Feyenoord: 'Verwacht niet dat Stam alles zal omgooien'

Feyenoord speelt donderdag de return in de derde voorronde van de Europa League tegen Dinamo Tbilisi. De Rotterdammers verdedigen in Georgië een 4-0 voorsprong. Dennis van Eersel, Feyenoord-watcher van RTV Rijnmond, denkt dat trainer Jaap Stam een aantal wijzigingen zal doorvoeren.

"Maar hij gaat ook niet alles omgooien. Dat zou ik ook onverstandig vinden. Het zou ook een onverstandig signaal zijn", meent Van Eersel.

"Ik denk dat Stam een luxe heeft. Spelers die pijntjes hebben of waarmee je geen risico's hoeft te nemen, die ga je tegen Dinamo Tbilisi niet opstellen", zegt Van Eersel. "Daarom is Leroy Fer in Rotterdam gebleven."

Speelstijl

Van Eersel ziet dat Feyenoord aanvallend een goede indruk maakt. Hij ziet de patronen van Stam. "Je ziet dat Stam zijn speelstijl aan het bijschaven is. Zo heeft hij iets meer zekerheid ingesteld met meer defensieve middenvelders erbij."

Maar Van Eersel benadrukt dat Stam nog niet alle Feyenoord-spelers tot zijn beschikking heeft. Ook zijn de Rotterdammers nog actief op de transfermarkt. "Die concurrentie wordt niet voor niets gehaald. We hebben gezien hoe kwetsbaar Feyenoord in defensief opzicht is."

Supporters

De Georgiërs mogen vanwege een straf van de UEFA geen supporters toelaten. Een honderdtal Feyenoord-fans is wel welkom in het stadion van Dinamo Tbilisi. "Het is niet de atmosfeer waar een stunt nog in zit", denkt Van Eersel.

"Ik vind het wel jammer, want bij Europese wedstrijden ben je benieuwd naar de sfeer. Die maakt de wedstrijden en beleving in het stadion veel mooier. Dat is er nu niet. Dat moet dan maar in de volgende ronde voor Feyenoord gebeuren", kijkt Van Eersel eventueel vooruit.

Kijk hierboven naar de volledige update vanuit de Georgische hoofdstad Tbilisi met Feyenoord-watcher Dennis van Eersel.