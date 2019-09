De Hongaarse scheidsrechter Viktor Kassai fluit donderdagavond de eerste groepswedstrijd van Feyenoord in de Europa League. De Rotterdammers nemen het om 21:00 uur in Glasgow op tegen Rangers FC.

Feyenoord kwam Rangers in Europees verband tegen in het seizoen 2001-2002. Toen was het te sterk voor de Schotten. In Glasgow werd het 1-1 en in Rotterdam werd het 3-2.

Naast Rangers FC zit Feyenoord in poule G met FC Porto en Young Boys.