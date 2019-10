Botteghin: "We praten veel over hoe Feyenoord stabiel kan presteren"

Bij Feyenoord is een dag na de mooie zege op FC Porto het vizier gericht op Fortuna Sittard, de laatste wedstrijd voor de komende interlandbreak. Volgens aanvoerder Eric Botteghin wordt er in De Kuip veel gesproken over stabiliteit in de resultaten.